Uşak\'ta Miniklere Hayvan Sevgisi Eğitimi

Yerel

Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

Uşaklı miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

Uşak Belediyesi Hayvanları Koruma günü dolayısıyla etkinlik düzenledi

UŞAK - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Akse'de bulunan Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hayvanları daima sevip koruyacaklarını belirterek çocukların da aynı duygularla can dostlarımıza sahip çıkmasını istedi.

Hafta boyunca Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Mavişehir İlkokulu, Dülğeroğlu İlkokul ve Muharemşah İlkokulu'na giderek öğrencilere uygulamalı sunumlar eşliğinde hayvanların korunmasına ve bakımına yönelik bilgiler verdi. Ardından Uşak Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen öğrencileri ağırlayan ekipler; çocukların hayvanların korunması konusunda bilinçlenmesi ve sokak canlılarına karşı duyarlı davranması adına çeşitli anlatımlar gerçekleştirdi.

Kendileri için düzenlenen sunumların yanı sıra yüz boyama etkinliği ile keyifli vakit geçiren çocuklar; kent orkestrası tarafından kendileri için verilen mini konserin de tadını çıkarttı.

Programın son ayağı olan ve hayvanat bahçesinin bulunduğu Akse Çamlığı'nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Yalım'a yoğun ilgi gösteren çocuklar; Uşak Belediyesi'nin sokak hayvanları korumasını ve onlara sahip çıkmasını istediklerini dile getirdi.

Akse Çamlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Yalım, Sokakta yaşayan can dostalarını hem Uşak Belediyesi olarak hem de şahsı adını her zaman yanlarını olduğunu ve can dostlarınından hasta olanlar içinde veteriner ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti.

Öte yandan, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına gerçekleşen programın ardından Başkan Yalım çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.