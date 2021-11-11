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Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti - Son Dakika

Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti

11.11.2021 22:07

- Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerini yenilemek amacıyla yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin (SEUP)" bilgilendirme toplantısı...

- Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerini yenilemek amacıyla yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin (SEUP)" bilgilendirme toplantısı Gaziantep'te gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, Türkiye çapında 55, Gaziantep'te 7 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, gençlere kaliteli ve erişebilir bir mesleki teknik eğitim sağlanmasını, eğitim ortamlarının iyileştirilmesini, devamı arttıracak desteklerin verilmesi farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Eğitim ortamlarının yapısı bu ortamlarda verilen eğitimin niteliği açısından çok önemlidir. Daha donanımlı çağdaş bir alt yapıya ulaşmış okulların eğitimin verimini arttırabilmektedir" dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, "Sadece bu yıl faaliyete koyduğumuz yiyecek hizmetleri alanında 2 tane okulumuz var. Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerimize bin 500 kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Yanı sıra maske, dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu ve benzeri hijyen üretimleri yapılıyor. Bu ürünler hem ilimizin ihtiyacını hem de bölgemizdeki civar illerimizdeki okullardan talep olması durumunda, bu illerimizin de ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Bu üretimler sayesinde okullar bazında yapılan üretim sıralamasında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üretimde Türkiye'de en çok üretim yapan ve gelir sağlayan ikinci okulumuz. Bu başarı Gaziantep için çok gurur vericidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik eğitim alanında hayata geçirdiği ve planladığı çalışmalar ile Gaziantep ilinde hedeflerine ulaşma noktasında ulusal anlamda katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay olmak üzere 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisesinde yaklaşık bin 187 atölye yenileniyor.

Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti
Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti
Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti
Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti

milli eğitim bakanlığı, Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyum Projesi'nin lansmanı Gaziantep'te gerçekleşti - Son Dakika
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