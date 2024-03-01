Vahap Seçer: "5 Yılda Her Yere, Herkese Hizmet Ettik"

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in 'Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi' açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin'e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, "Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin'in tüm ilçelerine, Toros Dağları'na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı" dedi.

Tarsuslu yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, partililer, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları katıldı.

"GELECEĞİ GENÇLERLE BERABER İNŞA EDİYORUZ"

Açılışta, "Geleceği Gençler Seçer, Yanındayız Vahap Seçer" sloganı atan gençlere seslenerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Geleceği hep birlikte ve gençlerle beraber inşa ediyoruz. Geleceğimizin umudu ve yarınlarımız sizlersiniz. Sizler bizi hayata bağlıyorsunuz, moralimizi yükseltiyorsunuz. Sizler Mustafa Kemal'in gençlerisiniz, sizlerle övünç duyuyoruz" dedi.

Tarsus'un bir medeniyetler beşiği olduğunu vurgulayan Seçer, tarihiyle ve kültürüyle dünyanın en saygın yerleşim yerlerinden ve evliyalar kenti olduğundan söz ederek, "Tarsus demek bereket demek, Tarsus demek barış demek, kardeşlik demek, bir arada dostça yaşamak demek. Tarsuslular misafirperverdir, komşuları hasta olduğu zaman bir tas çorba alır, komşusuna gider, onu ziyaret eder, bakıma ihtiyacı varsa yapar, karnı açsa doyurur, onun üstü kirli ise değiştirir. Tarsuslular yardımseverdir, alicenap insanlardır" diye konuştu.

"VAHAP SEÇER 5 YILLIK SÜREDE TÜM MERSİN'E HİZMET ETTİ"

Mersin'in en yüksek nüfusa sahip olan ve tarihsel süreç boyunca bu bölgenin ekonomisine yön vermiş Tarsus'a hizmet etmenin görevleri olduğundan bahseden Seçer, "Hemşehriniz Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Tarsus'a değil; Mersin'in tüm ilçelerine, Toros Dağları'na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaleti sağladı, adaletsizliği ortadan kaldırdı. 'Bu ilçe bana oy verdi, bu mahalle bana oy vermedi. Bunlar benden, bunlar benden değil. Bunları severim, bunları sevmem' demedi. Çünkü hemşehrinizin kalbi insan sevgisiyle dolu. İnsanları ayırmadı, onun için hizmet etti" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI AYIRMADAN HİZMET ETMENİN NE OLDUĞUNU TÜRKİYE'YE İLAN EDECEĞİZ"

5 yılı bitirdiklerini sözlerine ekleyen Seçer, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç ile birlikte 1 Nisan'dan itibaren Mersin halkı için hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sizlerin sayesinde ve sizlerin desteğiyle, hizmetin, insanlara insanca sevginin ve davranışın, onları ayırmadan hizmet etmenin sandıktan çıkan sonuçla Türkiye'ye ne olduğunu ilan edeceğiz. Göreceksiniz bugüne kadar ne partime, ne 2019'da şahsıma oy vermemiş birçok yerden, mahalleden ve sandıktan şahsıma ve partime oy çıkacak. Bunu insanlar hizmet aldıkları, samimiyet ve sevgi gördükleri için yapacaklar. Bizi mahcup etmeyecekler, bizi yalnız bırakmayacaklar, bize güç, moral ve kuvvet verecekler. Ben Mersinlilere inanıyorum ve güveniyorum."

Seçer'in sözleri, sık sık "Tarsus Seninle Gurur Duyuyor" sloganları ile kesildi; Seçer de "Ben de Tarsuslarla gurur duyuyorum" dedi.

Büyükşehir olarak Tarsus'a yapmış oldukları çalışmalardan da söz eden Seçer, "Tarsus'un bütün caddeleri güzelleşiyor. Ana caddeleri Mersin Büyükşehir Belediyesi ihya etti, güzelleştirdi, altyapısını yeniledi ve Tarsuslulara yakışır caddeler haline getirdi. Gelip Tarsus'umu bu kadar modernleşmiş, tertemiz yollarıyla ve caddeleriyle gördüğüm zaman mutlu oluyorum" dedi.

"HALKIN PARASINI HALKA HARCIYORUZ"

Tarsus'a sadece yol yapım çalışmaları için 4,5 yıllık sürede 607 milyon TL bütçe ayırdıklarından söz eden Seçer, "Bu maliyet, bugünün parasıyla 1,5 milyar TL'den aşağıya değildir. Tarsus'umuza helali hoş olsun, Tarsus'umuza yakışır. Bu para sizin paranız, bize sizlerin vergisinden geliyor. Diyorlar ki; 'Biz hükümet olarak belediyelerin payını artırdık, onlara çok para gönderiyoruz.' İyi de kimin parasını kime gönderiyorsun? Halkın parasını halka harcamak üzere gönderiyorsun. Bu halka helal olsun. Onların parası. Tabi ki harcayacağız. Fazlasını, çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Kazanıyorsunuz ödüyorsunuz, mazot yakıyorsunuz ödüyorsunuz, elektrik tüketiyorsunuz ödüyorsunuz, hava alıyorsunuz havadan bile vergi alınıyor. Bu paralar size helaldir, bu hizmet sizlerin hakkıdır" diye konuştu.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK NASIL OLUR 5 YILDIR TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERDİK"

Sözlerine; "Sosyal belediyecilik nasıl olur 5 yıldır tüm Türkiye'ye gösterdik" diyerek devam eden Seçer, Mersin'de öğrencilerin toplu taşımayı 1 liraya kullandığından, Mahalle Mutfaklarında 3 çeşit yemeğin 10 liraya verildiğinden de söz ederek, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir'in yaptığı tüm hizmetlerde en kaliteli ve en güzelini vatandaşa sunduğunu belirten Seçer, kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için sunulan hizmetlerde ise pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydetti. Seçer, "Kadınlara, çocuklara, engellilere, dezavantajlı gruplara yardımcı olan, onlara katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların yaptığı vazife kutsal vazifedir" diye konuştu.

"MEMNUNİYET ORANI EN YÜKSEK BELEDİYE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'DİR"

Belediyecilikte her şeyin beton olmadığını vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir'in her konuda çığır açtığını belirterek, "İlk kez Mersin ölçeğinde bir şehrin yer altı Metro temelini Mersin Büyükşehir Belediyesi attı. Biliyorsunuz, biz iktidar belediyesi değiliz ama mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendiren, en iyi belediyecilik örnekleri veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak bu imkanları en iyi şekilde kullanıp sizlere 5 yıl boyunca en iyi hizmetleri getirdik. Tüm Türkiye'de büyükşehir belediyeleri içinde memnuniyet oranı en yüksek belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

SEÇER'DEN TARSUS'A TRAMVAY SÖZÜ

Hizmetlerinin hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Seçer, Tarsus'a ikinci 5 yılda tramvay yapma sözü verdi. "Sözüm sözdür" diyen Seçer, "12 kilometrelik ön projeyi yaptık, Ulaştırma Bakanlığı ve Alt Yapı Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasında. Ben görevde olduğum süre içerisinde sizleri Tarsus tramvayına kavuşturacağım. 5 yıllık süre içerisinde önemli hizmetler yaptık. Gelecek dönemlerde yapacağımız çalışmaların, hizmetlerin projelerini hazırladık" diye konuştu.

Aynı zamanda her yaştan vatandaşın vakit geçirebileceği bir sosyal tesisin de Şelale Otel yerine yapılacağını duyuran Seçer, "Çocuklarınızı alıp hoşça vakit geçireceğiniz alanlar yaratacağız. Çocukların tiyatro, film izlemesi için salonlar olacak, oturup kahvaltı yapıp, çay-kahve içeceğiniz alanlar olacak. Bunun sözünü de size veriyorum" dedi.

DAR GELİRLİ BİNLERCE VATANDAŞA 'SOSYAL KONUT' SÖZÜ

Hızla artan ve vatandaşın belini büken kira fiyatlarına karşı 'Sosyal konutlar' yapacaklarını ve uygun fiyatlara kiralayacaklarını müjdeleyen Seçer, şunları söyledi:

"Depremden sonra Mersin yoğun göç aldı. Tarsus'un nüfusu artacak, konut sorunu artacak. Parası olan için sorun yok ama parası olmayan ve dar gelirli yurttaş için binlerce sosyal konut yapacağız. Satma amaçlı değil, bu konutları halka uygun fiyatlara kiraya vereceğiz. Bu da size sözümdür."

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ, SİZLERİ MUTLU EDECEĞİZ"

Yerel seçimlerde tarihi bir farkla hem Büyükşehir Belediyesi'ni hem de diğer ilçe belediyeleri kazanacaklarına inandığını söyleyen Seçer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hemşehrinizi Tarsus'tan tarihi bir oyla, tarihi bir farkla Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağınız konusunda sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Sizleri seviyoruz, sizlere hizmet için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katacağız, sizleri mutlu edeceğiz."

BOLTAÇ: "1 OY MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NA, 1 OY TARSUS'TA ŞAHSIMA"

Yeni dönemde Tarsus'un hizmete doyacağını söyleyen CHP Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Boltaç, "Sizin olanı size vereceğiz. Bu memleketi tarım, sanayi, turizm kenti yapacağız, kimliğine kavuşturacağız. 1 oy Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na, 1 oy Tarsus'ta şahsıma. 1 oy daha var o da bizim Meclis üyelerine" diye konuştu. Tarsus'un hoşgörünün, birliğin, beraberliğin kenti olduğunu vurgulayan Boltaç, "Vahap Başkan sizin gönüllerinizi fethetmiş, ben de fethetmek istiyorum. Gönlünüzü fethetmeye geliyorum" diye konuştu. Program; merkezin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

SEÇER, TARSUS'TA PAZAR ZİYARET ETTİ

Açılış öncesi pazar ziyareti yapan Seçer, pazar esnafı tarafından 'Büyük Başkan' sloganlarıyla karşılandı. Destekleri için Tarsuslu yurttaşlara teşekkür eden Seçer, Mersin halkının memnuniyetini devam ettirmek için hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.