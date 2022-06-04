Vahap Seçer, '60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne Katıldı

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen festivale Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan festivalde açılış konuşmaları yapıldı. Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımı gösterilerini sergilerken, Mut Volkan Okulları Zeybek Ekibi ve Mut Belediyesi Spor Okulları öğrencileri de festivalde tekvando gösterisi yaptı. Mut Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği gösteri ile süren festivalde Halat Çekme Federasyonu Mut İlçe Temsilciliği tarafından halat yarışı yapıldı. Kayısı yeme yarışması ile devam eden festival, renkli görüntülere sahne oldu. Son olarak da Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Dilek Havuzu'na kayısı döküldü.

BAŞKAN SEÇER: "BİR OLACAĞIZ, BİRLİK OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'in 'Mutlu olmanın mutluluğuyla Mutlu olmaktan gururluyum' sözünü anımsatarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Hepimiz Mersin'de olmaktan, böyle güzide bir kentte yaşamaktan, Türkiye'de olmaktan, Türkiye'de doğmuş olmaktan, Türk olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir', ilimin peşinden gideceğiz ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine yükselteceğiz. Hepimizin çabası bu yolda" dedi. 60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne keyifle geldiğini belirten Başkan Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Farklı siyasi partilerden olmamız demokrasinin zenginliğidir. Bizim kültürümüzdür, hoşgörümüzdür. Birbirimize saygıyla bakmamızı gerektiren bir anlayıştır. Mut Belediye Başkanıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı farklı siyasi partilerde; ama bir çatı altında, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, al bayrağın altında ve Mustafa Kemal'in izinde beraber yürümesinden daha doğal bir şey olamaz. Onun için her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bunu da inadına yapacağız. Ülkemizi, bayrağımızı ve Atatürk'ümüzü seviyoruz."

"DESTEKLERİMİZİ BUGÜN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bereketli bir coğrafyaya sahip Mut'ta, kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların çok çalışkan olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Allah bereket versin. Mutlu hemşehrilerimiz bu sene de hasada başladı. İklimden dolayı verim kaybı var ama şükür ki piyasalarda bir talep var ve hem yurt içinde hem de yurt dışında şu anki fiyatlar, belki verimden dolayı kaybımızı telafi edecek noktalarda. İnşallah bütün sezonu hem kayısıda, hem erikte, hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız" diye konuştu.

Hükümetlerin hazırladıkları projeksiyonlarda mutlaka üreticiye, çiftçiye destek verme zorunluluğu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, "Ülkemizde de mutlaka; beğeniriz, beğenmeyiz. Şimdi siyaset zamanı değil. Politika uygulanıyor. Doğrudur, yanlıştır. Ancak biz belediyeler olarak mevcut imkanlarımızı kullanarak, özellikle küçük aile işletmelerine ve kadın üreticilere pozitif ayrımcılık yaparak, desteklerimizi bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Seçer Mut dönüşünde Kargıcak ve Ortaören yolunda esnaf ve vatandaşla selamlaşıp, esnafa 'Hayırlı işler' diledi.