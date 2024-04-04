Vahap Seçer: "Artık Mersin'i Siyaseti Aseletiyle Yapan CHP'li Belediye Başkanları Yönetiyor" - Son Dakika
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Yerel

Vahap Seçer: "Artık Mersin'i Siyaseti Aseletiyle Yapan CHP'li Belediye Başkanları Yönetiyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Anamur, Gülnar ve Mut ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Mersin'in siyasetini asaletiyle yapan CHP'li belediye başkanlarının yönettiğini vurguladı. Ayrıca, Anamur, Gülnar ve Mut ilçelerine yapılacak projeler hakkında bilgi verdi ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

04.04.2024 19:19  Güncelleme: 20:15
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Vahap Seçer, CHP Anamur, Gülnar ve Mut ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi.  Seçer, "Artık Mersin'i siyaseti asaletiyle yapan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Anamur, Gülnar ve Mut İlçe Başkanlıkları'nı ziyaret etti.

İlk olarak CHP Anamur İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Seçer, Anamur'da olmaktan dolayı oldukça keyifli ve mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu gülücüklerin, huzurun ve mutluluğun sebebi emeğiniz, alın teriniz, kazanma ve çalışma azminiz. Hep çalıştık. Anamur gözden ırak diye zannetmeyin ki kalbimizden ve gönlümüzden de uzak. Anamur hep kalbimizde dedik ve buraya hizmet getirdik. Hizmet getirdiğimiz için her 3 kişiden 2'sinin oyunu alarak merkez dışındaki ilçelerde en yüksek oyu Anamur'dan aldık. Anamur'un oy oranı Silifke ile birbirine çok yakın.  Hem ilçe bazında hem büyükşehir genelinde partimiz açık ara farkla birinci çıktı. Rekor seviyede sonuçlar elde edildi. Her yerde açık ara seçimleri kazandık. Bu belediyecilikte hizmetin esas olduğunun göstergesidir. Biz, herkesin belediye başkanıyız ve herkesi kucaklıyoruz ama partimizi de övünerek söylüyoruz. Başkan Vahap Seçer, CHP'li bir belediye başkanıdır. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, CHP'li bir belediye başkanıdır ama herkese hizmet yapacaktır.

"HER İLÇEMİZ ADALETLİ DESTEK ALSIN DİYE ÇALIŞTIK"

En uçtaki ilçemiz de merkezdeki ilçemizde adaletli destek alsın diye çalıştık ve muvaffak olduk ki Mersin gibi kozmopolit ve küçük Türkiye diye tabir ettiğimiz bir şehirde yüzde 60 oy alabildik. Tarihte böyle bir oy oranı yoktur. Bu çalışılınca oluyor, insanları kucaklayınca oluyor."

Anamur'a en kısa sürede yapılacak 3 büyük projenin detaylarını veren Seçer, Anamur'a yeni ve modern bir sebze meyve hali ve Kültür Merkezi'nin yanı sıra Otluca Projesi'ni hayata geçirerek su sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Belediyecilikte rutin işlerin dışında önemli projeler yapılması gerektiğini söyleyen Seçer, yapılan hizmetlerin halk tarafından görüldüğünü belirterek, şunları aktardı:

"BELEDİYE AKILLA YÖNETİLİR"

"Yurttaşlarımız rahat olsunlar. Artık Mersin'i siyaseti asaletiyle yapan CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Türkiye'de belediyecilik dendiğinde artık büyükşehir belediye başkanlarından dolayı CHP belediyeciliği geliyor. Bu bir gerçek. Ne mutlu ki takdir edilen, hep konuşulan belediyeler ve başkanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı da var. Bu tüm Türkiye'ye yayılacak, tahkim edeceğiz.

"İLK SEÇİMLERDE HALK BİZE OY VERECEK"

İlk seçimlerde halk, 'CHP'li yöneticiler belediyecilikte iyi sınav verdi. Onlara teşekkür ediyoruz. Şehirlerimiz düzene girdi. Talan düzeni, soygun düzeni bitti. Artık her kuruşu bilinçli harcıyorlar, akılcı politikalar yapıyorlar. Kadına çocuğa yönelik sosyal politikalar gelişti. Kültür sanat gelişti. Neden artık Türkiye'yi de CHP'li kadrolar yönetmesin' diye gelip bize oy verecekler. Bu tarihi bir şanstır, partimiz ve ülkemiz adına tarihi bir fırsattır. Asla bunun heba edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu görev bizimdir. Bu; gerçek CHP'li siyasetçilerin ve Belediye Başkanlarının görevidir. Bundan yana rahat olun. Başkan'ınız burada. Başkan'ınız hayatını bu ülkeye ve Mersin'e vakfetmiş bir Başkan'dır. Özgüveninizi, moralinizi yüksek tutun. Çok daha güzel işler yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız."

Seçer, Anamur'un ardından gittiği Gülnar İlçe Başkanlığı ziyaretinde de yerel seçimlerde aldıkları oyların bir kısmının konjonktürel gelişmelerden kaynaklı kalanın ise belediye başkanlarının başarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"HER ŞEYDEN ÖNCE KENTE HUZUR GETİRDİK"

"Siyasi hayatımın en rahat kampanyasını yaptık. Gidemediğimiz ne bir hane, ne bir sokak, ne bir mahalle, ne bir ilçe kalmadı. Her yere başı dik, alnı açık gittik. Çünkü herkese samimiyetle hizmet yaptık. Kadına da çocuğa da ziraatçıya da herkese uzandık, yolları ve altyapıları yaptık. Her şeyden önce kentimize huzur getirdik. Biliyorlar ki; 'Başkan adaletsizlik, ayrımcılık yapmaz, insanları sever, sayar, çocuklara şefkatli davranır.' Şimdi bu havayı dağıtmayacağız. Bayram Ali kardeşimiz daha önce bu kente hizmet etti. Bu demokratik bir yarıştır. Efendice, centilmence mücadelesini verdi ve iyi de bir kampanyaya götürdü. Cumhuriyet Halk Partili ahlakına yakışır bir kampanyaya götürdü. Cumhuriyet Halk Partili ailemiz üzülmesin, biz buradayız.

"BÜYÜKŞEHİR BURADA SİZİN YÜZÜNÜZÜ YİNE AĞARTACAK"

Büyükşehir burada sizin yüzünüzü yine ağartacak. Eksik kalan hizmetlerimiz tamamlanacak. Yine geleceğiz, gideceğiz. Ilısu Projesi devam edecek. Kısa sürede bitireceğiz. Altyapınızı, kanalizasyonunuzu, arıtmanızı, yollarınızı yapacağız. Sosyal politikalar ve tarım destekleri devam edecek. Gençlere burada bir merkez sözü verdik ve gerçekleştireceğiz, ilçeyi sosyalleştireceğiz. Buranın Meslek Yüksekokulu var. Yurt, okuma salonu, çocuk atölyesi açtık. Şimdi bir merkez yapacağız. Hem gençlerimiz hem kadınlar yararlansın, meslek öğrensin. Söz verdik. Bunları takip edeceksiniz. Belediye hepimizin. Hepimiz belediyenin başarısı için koşturacağız.

"DOLU DOLU BİR 5 YIL GEÇİRECEĞİZ"

Çok daha güzel, dolu dolu bir 5 yıl geçireceğiz. Rahat rahat gideceğim projelerimi anlatacağım. Hiçbir siyasi saik sebep öne sürmeyecekler, doğru projelerime destek olacaklar. Ben de huzurlu, mutlu olacağım. Beni parasızlıkla terbiye etmeye çalıştılar. Ama şimdi Meclis'in gücüyle hem gücümüz kudretimiz yerinde olacak, hem huzurumuz yerinde olacak. Çok daha süratli hizmetler gelecek. Mersin emin ellerde. Gülnar emin ellerde."

CHP Mut İlçe Örgütü'nde yaptığı konuşmada ise vatandaşları mutlu görmenin kendisini de son derece mutlu ettiğini ifade eden Seçer, en çok mutluluk duyduğu konunun da Mersin'den başlayarak tüm Türkiye'ye yansıyan seçim sonuçları olduğuna vurgu yaptı. Seçer, şöyle devam etti:

"BU TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZECEK BİR SEÇİM"

"Toplumumuzun şöyle bir; 'Oh dünya varmış'deyip rahat bir nefes aldığı bir süreci başlattığımız için dünyanın bütün servetine değecek mutluluğu yaşıyorum. Onun için çok mutluyum. Bir vatandaşımız, 'Bizleri mutlu ettiğiniz için rahat bir nefes aldırdığınız için umutlarımızı yeşerttiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum' dedi. İşte vatandaşın duyguları bu. Bu basit bir yerel seçim gibi görünse de; seçimden önce de vurguladığım gibi; Türk siyasetine yön çizecek, bir girizgah olacak bir seçim.

Artık yeni yöneticiler Türkiye'yi yönetecek. Yeniden umut yeşerecek. Göreceksiniz, belediyelerin estirdiği bu rüzgarla bize sağlanan bu desteğin, bu teveccühün değerini bilir, parti olarak bu oyların bize ait olmadığını ama bize ait olmak üzere olduğunu görüp daha çok çalışırsak o insanları kucaklarsak yolun sonu aydınlık. Bu desteğe sahip çıkmak lazım. Vatandaş; 'Bunlar iyi belediyecilik yapıyor' dedi. Manisa, Denizli, Balıkesir, Bursa, Adıyaman ve birçok ilçe belediyesi geldi. Toroslar, Anamur, Aydıncık, Silifke geldi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer: 'Artık Mersin'i Siyaseti Aseletiyle Yapan CHP'li Belediye Başkanları Yönetiyor' - Son Dakika

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