Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Aydıncık Seçim Koordinasyon Merkezi\'ni açtı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Aydıncık Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Tüm hizmetleri ayrım yapmaksızın aynı kalite ile Mersin halkına sunduklarını belirten Başkan Seçer, "Aydıncık'ı, Bozyazı'yı, Anamur'u da kazanacağız. 13 ilçemizde iddia ortaya koyacağız. Siyaset bir iddia işi. Net söylüyorum: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tarihi bir farkla kazanacağız. Çünkü çalışıyoruz. Çünkü 24 saatimiz Mersin, 24 saatimiz belediye hizmetleri" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in Aydıncık Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa, Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa, CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz, CHP Aydıncık İlçe Başkanı Eyüp Aslan Sürmeli, il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, partililer ve Aydıncık halkı katıldı.

Aydınlık ve güzel bir havada Aydıncık'ta vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

"24 SAATİMİZ MERSİN, 24 SAATİMİZ BELEDİYE HİZMETLERİ"

"Umarım hep aydınlık olur Aydıncık. Daha da güzel olur, güzelleşir ve kalkınır. Ortak gayemiz bu. Az laf, çok iş, çok çalışma. Halkta karşılık bulan budur. Halkın gönlüne giren; çalışan, çalışkan siyasilerdir. Onların sorunlarını çözen, onların dertleriyle dertlenen, onlara tepeden bakmayan, onları ayırmayan, kategorize etmeyen, ayrım yapmayan, herkesi eşit yurttaş gören, herkesi kucaklayan siyasileri halk baş tacı yapar, yapacaktır. Biz parti gözetmeyiz. Herkese hizmet ederiz. Pembecik yolunu yaparken o köyden Vahap Seçer'e ya da partime ne oy çıktığını ben biliyor muyum? İhtiyacı var, arkadaşlarımız hizmeti götürdü, yollarını yaptılar. Bütün grup yollarını yaptılar. 111 kilometre grup yolu yaptılar bugüne kadar. Biz bu eğitim merkezini Aydıncık'a kurarken, Aydıncık'taki oy oranımızı düşünerek değil, Aydıncık'ın ihtiyacı var diye yaptık. Kimseyi ayırmadık. 'Cumhuriyet Halk Partiliye, ayrımcılık, gayrımcılık yakışmaz' dedik. Bu felsefeyle hizmet yaptık. Aydıncık'ı, Bozyazı'yı, Anamur'u da kazanacağız. 13 ilçemizde iddia ortaya koyacağız. Siyaset bir iddia işi. Net söylüyorum: Büyükşehir Belediye Başkanlığını tarihi bir farkla kazanacağız. Çünkü çalışıyoruz. Çünkü 24 saatimiz Mersin, 24 saatimiz belediye hizmetleri."

Başkan Seçer, bazı adayların Mersin'e ilişkin herhangi bir hizmet ve proje ortaya koymadığını sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Çık, hizmetlerini anlatsana. Sen yol yapacak mısın, sen Aydıncık'ta eğitim merkezini devam ettirecek misin, başka projeler yapacak mısın, altyapısı, arıtması bunlarla ilgili düşüncen ne? Buranın imarda hala sorunu çözülemedi. Sen bundan bihabersin. Senin neyin ne olduğundan haberin yok ki. Sen bunları önce öğreneceksin, anlatacaksın. Sen bırak ideolojik tartışmaları. Onu Ankara tartışıyor. Tarsus'ta, Mersin merkezde ne yapacaksın?"

İyi bir belediye başkanının işinin başında olması gerektiğini değinen Seçer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa için şunları dile getirdi:

"Özkan Hoca'mın ismini duyduğumda; 'Çok ahlaklı biri, öğretmen, nezaketli insanı sever, ilişkileri gayet iyi, çalışkan' dediler. Bizim belediye başkanımız böyle işinde, gücünde, vatandaşının hizmetinde olacak. 31 Martta Büyükşehir'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Aydıncık'ta da Özkan Hoca'mızı da yeni belediye başkanı olarak Aydıncık Belediyesi'nin binasına çıkaracağız. Hep beraber yapacağız bunu."

5 yıllık görev süresi boyunca Aydıncık'ta yaptıkları hizmetleri de aktaran Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİYE MENSUP OLURSA OLSUN, BENİM İŞİM ONUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK"

"Buranın arzu ettiği, bizden istediği özellikle kırsal mahallelerde yol, içme suyu olmayan yerlerde içme suyu çalışması da tarımsal destek de, sulama borusu desteği de yaptık. Yaklaşık 29 bin adet fide, fidan dağıtmışız. Üretici üretsin, üretim olsun, çiftçi kazansın ekonomiye de, mali bütçesine de katkı yapsın. 2 bin 448 metre sulama borusu desteği yaptık. Dün yanlış yapılmışsa biz bugün aynı yanlışı yapamayız. 'Büyükşehir Aydıncık'ın imar planını çözmüyor' gibi bir karalama duyuyorum. Aydıncık Belediye Başkanımız, Aydıncık planları ile ilgili her zaman benimle temas etmiştir ve benim olumlu yardımcı tavrımla karşılaşmıştır. Her zaman elimizden gelen yardımı yapmışızdır, mutlaka bu kendisine aktarılacaktır. Belediye başkanı hangi partiye mensup olursa olsun benim görevim ona katkı sunmak, yardımcı olmak. Onun işini işini kolaylaştırmaktır. Bu Aydıncık'ta da, Tarsus'ta da, Mut'ta da Anamur'da da böyle oldu."

Tarımsal destek konusunu çok önemsediklerini belirten Seçer, 2024 yılı programı içerisinde tarımsal destek bütçelerinin 119 milyon TL olduğunu dile getirdi. Aydıncık'ta devam eden en büyük sorunun kanalizasyon ve içme suyu şebekesi olduğunu söyleyen Seçer, "Biz gelecek 5 yıl içerisinde atık su arıtma tesisini yapacağız. Finansman bahanesine de sığınmayacağız, MESKİ'nin çok büyük yatırımları olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde Anamur'dan Tarsus'a kadar kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinde birçok noktada problemi ortadan kaldıracak finansmana eriştik. Yaklaşık olarak 5 milyar TL'den fazla kredi temin ettik" diye konuştu.

AYDINCIK'A SOSYAL YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Aydıncık'a Sosyal Yaşam Merkezi kuracaklarının müjdesini veren ve Aydıncık Belediyesi'nden de burası için bir yer tahsis etmesini isteyen Seçer, projeye ilişki şu bilgileri verdi:

"İçinde kreş, emekli evi, isteyen bölgelere göre taziye evi var, kadın atölyesi var, eğitim merkezlerimiz, meslek edindirme kurslarımız var. Kocaman bir kompleks. Büyükşehir Belediyesi'nin kadına, çocuğa, gence, yaş almış yurttaşlara yönelik her türlü hizmetlerinin sunulduğu bir merkez. Bunu sizlerin huzurunda Aydıncıklılara bir söz olarak veriyorum. Köy yollarında 2024 yılında, sadece bu yıl 20 kilometrelik bir sathi kaplama projemiz var ve Mayıs ayında Kamaş Caddesi ve Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi toplam 3 bin 200 metre yol yapacağız, altyapısıyla beraber. Mersin Büyükşehir Belediyesi iş olsun diye iş yapmaz. Parasının değerini bilen bir belediyedir, o paranın halkın olduğunu bilir. Bunun vebalinin, sorumluluğunun ağır olduğunu bilir. Parasını ona göre harcar, en kaliteli işi yapar, en kaliteli eğitim hizmeti verir, kaliteli gıda kolisi katkısı yapar."

CHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa ile güzel bir seçim kampanyası yürüteceklerini söyleyen Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"Çok güzel bir kampanya yapacağız ve sonuçta başarılı olacağız. Ben inanıyorum, enerjimiz yüksek. Çok şükür aklımız da izanımız da yerinde. Sağlığımız da iyi, inancımız tam. Halkımızı seviyoruz. İnsanları, insanlığı seviyoruz. Hizmete aşığız. İnsanların teşekkürü, hayır duası bizleri mutlu ediyor. Bu, dünyanın servetinden daha önemli benim için. Vatandaşımın bir hayır duası, bir teşekkürü tüm dünya malına değer. Biz siyasetçiyiz, yöneticiyiz, bunun peşinden gideriz. Büyükşehir'de Vahap Seçer'e Aydıncık ilçe belediye başkanlığında Özkan Kılıçarpa'ya oylarımızı vereceğiz. Onları belediye başkanı yapacağız. Onlar da Aydıncık'a, Mersin'e en güzel hizmetleri yapacak."

Büyükşehir'in desteğiyle Aydıncık'ın yaşamak için tercih edilir hale geleceğini kaydeden CHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa da şunları söyledi:

"AYDINCIK ARTIK KADERİNE MAHKUM DEĞİL"

"Aydıncık artık kaderine mahkum değil, Büyükşehir'in bütün olanaklarından faydalanarak çok daha kısa bir sürede daha nezih, sayılır ilçeler arasında olacaktır. Artık çocuklarımız, gençlerimiz Aydıncık'tan gitmek için değil, bütün hayatlarını Aydıncık'ta geçirmek için çaba sarf ediyorlar. Ben bu hayalin çok uzak olduğunu düşünmüyorum. İnanın çok yakın, başaracağız."

Konuşmaların ardından Seçer, ilçe belediye başkan adayları ile birlikte yurttaşları selamladı. Program, merkezin açılışının ardından sona erdi.