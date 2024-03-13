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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Mersin'de adaleti getiren bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürdüklerini ve sürdüreceklerinin altını çizen Seçer, "Batısı, doğusu, yerlisi, şu ya da bu sebeple buraya gelen herkes bu devletin onurlu, eşit birer yurttaşıdır. Bizim bakış açımız budur" dedi.

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na, Başkan Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, ilçe örgütlerinin yöneticileri, CHP önceki dönem Mersin Milletvekillerinden Cengiz Gökçel ile Aytuğ Atıcı, HDP önceki dönem Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Derin Yoksulluk Ağı Kurucularından Hacer Foggo ve siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, muhtarlar ve muhtar adayları, STK temsilcileri ile Toroslar halkı katılım sağladı. Seçer toplantı girişinde, davul zurna ve büyük bir coşku ile karşılandı.

Toroslar'ın Mersin'in önemli ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Seçer, 5 yıl boyunca Toroslar'a gerçekleştirdikleri hizmetlerin gelecek dönem çok daha fazlasını yapacaklarını ve bunları Abdurrahman Yıldız ile bir uyum içerisinde gerçekleştireceklerini söyledi. Yıldız'ın Büyükşehir Meclis üyeliği boyunca belediyeye çok büyük katkılar sunduğunu belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Yıldız bizim yol arkadaşımız, siyasi bilinç, birikim ve liyakate sahip. Seçeceğimiz meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri halkın takdirini kazanmış, toplumda muteber, vatandaş için ne yapacağını bilen insanlardan oluşursa ve sayısı ne kadar artarsa topluma o kadar faydalı olur. Daha önce Mersin Büyükşehir'in bırakın başkanını, araçlarının girmediği sokağa Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin araçları da iş makineleri de Belediye Başkanı Vahap Seçer de girdi. Bugüne kadar olmayan şeyler yaşandı. Halkımız 2024 yerel seçimlerine bu gerçekler ışığında gitsinler. Halkımıza sesleniyorum; siz hizmete oy vereceksiniz. Siz bazı hassas duygularınızı okşayan, bunlar üzerinden sizleri heyecanlandıran insanlara kulak asmayın. Biz memlekette vatandaşlarımızın, tüyü bitmemiş yetimin hakkının haraç mezat, birilerine peşkeş çekilmesine hep karşıydık karşı da çıkacağız."

Meclis üyesi olduğu dönemde Abdurrahman Yıldız'ın Toroslar'ın her sorununu bildiğini ve sorunların çözümü için gece-gündüz çalıştığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"İLK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ'MİZİ TOROSLAR'DA AÇTIK"

"En kolay belediyecilik belediyenin gayrimenkullerini satarak belediyecilik yapmaktır. Biz bu dönemin sona ermesini istiyoruz. Çok değerli işler yapacağız. Tarımcımıza da dezavantajlı gruplarımıza da ulaştık. İçerisinde kreş, dershane, kadın atölyesi, okuma salonu olan muazzam bir bina yaptık. Kadına, çocuğa, acısı olana, herkese hitap eden Sosyal Yaşam Merkezleri'nin ilkini Halkkent'te yaptık. İkinci büyük kompleksimizin temelini geçtiğimiz haftalarda Kurdali'ye attık.

"MERSİN'E ADALETİ GETİREN BİR ANLAYIŞLA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Batısı, doğusu, yerlisi, şu ya da bu sebeple buraya gelen herkes bu devletin onurlu, eşit birer yurttaşıdır. Bizim bakış açımız budur. Başkanınıza güvenin. 'İşi sağlam tutan, ipi göğüsler' diyoruz. Biz de ipi göğüsleyeceğiz, çünkü işimizi ciddi yapıyoruz, sağlam tutuyoruz. Toroslar'da Abdurrahman Yıldız'ı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde şahsımı tekrar başkan seçtireceğiz. Bunu sizlerle beraber yapacağız."

Toroslar ilçesinin kurulduğu günden beri hizmetten yana mağdur edildiğini ve kendisinin de buna karşın doğup büyüdüğü ilçeye borçlu hissettiğini belirten CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da şunları kaydetti:

"Toroslar'ımız mevcut yaşamı ve gidişatı hak etmiyor. Toroslar; tarımda, turizmde, sanayide, emekte, demografik yapı olarak, gençler olarak çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli harekete geçirebilecek, kentin hizmetine sunabilecek, kenti değiştirecek bir güç haline getirebilecek bir vizyon maalesef bugüne kadar Torosları yönetmedi."

Seçer'in slogan haline gelen 'Kafalar değişince ne çok şey değişti' sözlerinin kent yönetimi için çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Yıldız sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir'de kafalar değişince kentin nasıl güzelleştiğini gördük. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece gidin Adnan Menderes Bulvarı'nda mesela 15 dakika yürüyün. Kentin ne kadar değiştiğini, insanların gözünde, yüzünde, gülümsemesinde o değişimi göreceksiniz. O hizmetler olduğu için insanların yüzünde o gülümse, mutluluk ve huzur var. Toplumun bütün kesimlerindeki insanlar, birbirleriyle huzur içinde uyum içinde yaşıyorlar ve hakikaten Büyükşehir'in hizmetlerinden de memnunlar."

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Yıldız, "Toroslar'da biz bu yolları, olmayan kaldırımları, olmayan yeşil alanları hak etmiyoruz. Bunların hepsini yapabilecek potansiyeli görüyoruz ve bunu düzeltecek kolektif akla sahibiz. Ortak vizyonumuz da var. 1994'ten bu yana seçimi kazanmaya en yakın noktadayız. 15 gün daha az uyuyalım ama bu kenti yeniden bir vaha haline getirelim. Biz kazanacağız" diye konuştu.

CHP'nin Toroslar Adayı Abdurrahman Yıldız'ın ilçenin her noktasını bildiğini belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları dile getirdi:

"Abdurrahman Yıldız arkadaşımız içinde insan, yurt ve çevre sevgisi olan bir yoldaşımız. Toroslar'ı köy köy, mahalle mahalle biliyor. Mersin kararını vermiş. 31 Mart'ta önümüzdeki 5 yıl içinde Sayın Vahap Seçer'i başkan seçecekler. Toroslar halkının büyük bir kısmı da kararını vermiş. Toroslar halkı, 'Biz Toroslar için de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı istiyoruz' diyor."

Başkan Seçer'in Mersin'in bütün ilçelerine eşit hizmet götürdüğünü ve vatandaşı hiçbir noktada mağdur etmediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise gezdiği ilçelerde vatandaşın çok memnun olduğunu ve Seçer'e çok teşekkür ettiğini kaydetti. Mersin'in her ilçesinde olduğu gibi Toroslar'da da kazanmaya çok yakın olduklarını aktaran Dinçer, şunları aktardı:

"Kazanılmaz dedikleri Torosları sizlerle beraber alalım. Hep beraber her ilçemizde el ele, gönül gönüle verelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni açık ara kazanacağından endişemiz yok. Hep beraber gelin Abdurrahman Yıldız Başkan'la Toroslar'da bir tarih yazalım ve Toroslar'ı sosyal belediyeciliğe kavuşturalım."

Toroslar'ın Türkiye'nin her yerinden insanların yaşadığı bir ilçe olduğuna ancak buna rağmen yatırımlardan payını alamadığına dikkati çeken CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, "Çünkü Toroslar'ı bizim anlayışımız yönetmiyor. Toroslar'ı, demokrasiden, emekten, halktan yana bir anlayış yönetmiyor. Ama nasıl 2019'da bunu değiştirdiysek, 2019'dan bugüne kafalar değişince birçok şeyin değiştiğini gördüysek şimdi bunu Toroslar'da yapmanın zamanı. Bunu 5 yıldır deneyimiyle Büyükşehir'de Meclis üyeliğimizi yapan Abdurrahman Yıldız arkadaşımızla birlikte ve hep beraber yapacağız" dedi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hak, hukuk ve adalet için CHP'nin tüm örgütleri ile birlikte çalışıp değişimin öncüsü olmaya devam ettiklerini söyleyen CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, "Sosyal belediyecilik 2019 yılında Vahap Seçer Başkan'ımızla Mersin'de şaha kalktı. Bugün inanıyoruz ki tüm yol arkadaşlarımızla birlikte 30 yıldır hakkını alamayan, kötü yönetilen Toroslar'ımızı Abdurrahman Yıldız Başkanımızla birlikte yeniden şekillendireceğiz. Toroslar'ı, başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkan Adayı'mız Abdurrahman Yıldız Başkanımızla birlikte sosyal belediyecilikle tanıştıracak ve kazanacağız" diye konuştu.