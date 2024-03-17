Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli\'de öğrenci ve velilerle buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Veli Buluşması' etkinliği kapsamında, Erdemli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Veli Buluşması' etkinliğinde Erdemli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Başkan Seçer program öncesinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi ve CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile kahvehane ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Veli Buluşması'na geçen Seçer, öğrencilerin 'Hedefimiz, parlak bir gelecek; gençler bu yolda Vahap Seçer ile ilerleyecek' pankartı ve 'Erdemli seninle gurur duyuyor', 'Geleceği gençler seçer, yanındayız Vahap Seçer' sloganları ile karşılandı.

Göreve geldiği günden bu yana Erdemli'de birçok hizmet gerçekleştirdiklerini aktaran Seçer, Erdemli halkının bunu hak ettiğini söyledi. Mersin'in her yerine parti ve bölge ayrımı gözetmeksizin hizmet yapıldığının altını çizen Seçer, şunları söyledi:

"Adaletsizlik, 'Oy verdin veya vermedin, benim bölgemden veya mezhebimdensin, benim meşrebindensin' bizde bunlar olmaz. Bunlar doğru değil. Biz bir milletiz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; biri şanlı al bayrağımız, biri de Mustafa Kemal Atatürk'ümüzdür. Gerisi bizim için teferruattır. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime önem veriyor. 27 kurs merkezimiz, 350 öğretmenimiz ve 7 bin 200 öğrencimiz var. Sadece Mersin merkezde değil, bütün ilçelerimizde kurs merkezimiz var. Özellikle Mersin merkezde gelir düzeyi düşük mahallelerde var."

Seçer, Erdemli'de Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden faydalanan 708 öğrenci olduğunu ve öğrencilerden 675'inin YKS'ye 33'ünün ise LGS'ye hazırlandığını belirtti. Kurs merkezinde görev alan öğretmenlerin bir anne ve baba şefkati ile öğrencilere destek olduğunu söyleyen Seçer, çocuklara bu kurs merkezinde birçok imkan tanıdıklarını da vurguladı. Seçer, şöyle devam etti:

"ÇOCUKLAR İYİ YETİŞMEZSE ÜLKEYİ KİMLERE TESLİM EDECEĞİZ"

"Eğitimi, gençlerimizi, gençlerimizin geleceğini önemsiyoruz. Nihayetinde ülkemizi önemsiyoruz. Bu çocuklar iyi yetişmezse biz bu ülkeyi kimlere teslim edeceğiz? Onlara birçok imkan da sunuyoruz. Onlara soru bankası, deneme sınavları da temin ediyoruz. Çocuklarımızın sınav ücretleri de Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Onlara her şey yakışır. Hepsinin iyi eğitim alması, vatana millete yararlı insanlar olması bizleri gururlandırır ve onurlandırır.

"ARTIK ERDEMLİ'DE KANALİZASYONLAR DENİZE AKMAYACAK"

Erdemlililer kaliteli köy yollarını ve kaliteli asfaltı Vahap Seçer Başkan döneminde gördü. Bunu tüm Erdemlililerin takdir ettiğini bize teşekkürlerinden biliyoruz. 2019 seçimleri öncesinde bana 'Mergin Köprüsü yılların sorunu' denildi. Yönetime gelir gelmez Mergin Köprüsü'nü ve Lamos Köprüsü'nü yaptık. Bu bölge için ulaşım ağından çevreye ve sosyal politikalara kadar hiçbir şeyi esirgemedik. Çeşmeli Mahallesi'nin de kanalizasyon sorunu var. Arıtması önceki dönemlerde yapılmış. Yanlış yapılmış, arızaları olmuş, yenisini yapıp arıtmaya bağlayacağız. Artık Erdemli'de kanalizasyonlar denize akmayacak. Bu iki sorunu çözdüğümüz zaman Erdemli daha temiz bir Erdemli, Erdemli'nin denizi de daha güzel bir deniz olacak."

Sözlerinin sonunda 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler hakkında da davetlilere seslenen Seçer, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğuna dikkati çekti. Mersin halkının ahde vefayı bilen, vicdan sahibi, emeğe, alın terine saygılı bir toplum olduğunu vurgulayan Seçer sözlerine, şöyle son verdi:

"UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA MEHMET MAVİ BAŞKAN'LA SİZLERE HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ"

"Parti, ideoloji, dünya görüşünü bir kenara bırakın. Bu genel seçim değil, bu belediye seçimi. Erdemli'yi ve Mersin'in tamamını düşünün. Erdemli'de, Mersin'de size kim daha fazla hizmet edecek, kim bu makama yakışır diye düşünüyorsanız oyunuzu o başkana verin. 5 yıllık hizmetlerimden memnun olanların hizmet oyunu istiyorum. Ben eminim yurttaşlarım Vahap Başkanlarının hep yanında olacaklar. Nasıl Vahap Başkanları her zaman onların yanında olduysa onlar da başkanlarını yalnız bırakmayacaktır. Mehmet Mavi Başkan bir önceki belediye başkanınız değil. Kendini sizlere gösterebilmek için öyle bir fırsat yakalamadı. Ama şimdi sizden bir şans istiyor. Mehmet Mavi'yi tanıtmama gerek yok, bu bölgenin insanı. Kendisini tanıyorsunuz. Ama benim diyeceğim şu; birlikten güç doğar. Umarım önümüzdeki 5 yıllık sürecimizde Mehmet Mavi Başkan'la sizlere hizmet etmenin gururunu yaşayacağız."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Başkan Seçer'in 5 yıldır birçok önemli projeye imza attığını ve ayrım yapmaksızın bütün ilçelere, köylere eşit hizmet götürdüğünü belirtti. Çocuk yetiştirmenin ve okutmanın çok zor olduğunu aktaran Kış, "Parası olanın çocuğunu dershaneye gönderebildiği, parası olmayanın çocuğunu dershaneye gönderemediği bir zamandan geçiyoruz. Böyle bir dönemde bir belediye başkanı çıktı; 'Maddi durumu iyi olmayan vatandaşımızın çocuğuna bir eğitim kapısı açacağım' dedi ve bir fırsat kapısı açtı. Çocuklarımızı sınava hazırladığı yetmedi, sınav ücretlerini de yatırdı. Onunla da yetinmedi sınavdan sonra tercih yapma danışmanlığı verdi" dedi.

CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi de, Seçer'in yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla Erdemli'de herkesin sevgisini kazandığını ifade ederek, "Erdemli'de seçim çalışması sürecimizde insanların bize sarıldığını gördük. Başkanımız siyaset üstü bir çalışma yapmış. Biz de başkanımızın yaptıklarını örnek alarak Erdemli'yi Büyükşehir'in yaptığı bütün hizmetlerle tanıştıracağız ve Erdemli'de yeni bir sayfa açacağız. Biz de Erdemli Belediye Başkanı olduğumuzda aynı eğitim desteğini artırarak devam ettireceğiz. Okumayan çocuğumuz kalmayacak. İl dışına giden çocuklarımıza da öğrenim yardımı vereceğiz" diye konuştu.