Vahap Seçer, Gülnar Halkı ile İftar Yaptı

Başkan Vahap Seçer, 2 önemli hizmet için Gülnar'da olduklarından söz ederek, 'Gülnar İlçesi Sipahili Paket Atık Su Arıtma Tesisi hakkında, "Tesisin bize toplam maliyeti 98 milyon 238 bin lira. Bunu 240 günde tamamlamayı planlıyoruz. O bölgenin bütün kanalizasyon, atık su arıtma ihtiyacını kuracağımız paket arıtmayla ortadan kaldırmış olacağız" diyerek, hayırlı olmasını diledi.

"GÜLNARLILAR ÇALIŞIYOR, ÜRETİYOR, OKUYOR, BÜROKRASİNİN ÖNEMLİ YERLERİNDE GÖREV ALIYOR"

Büyükşehir Belediyesi olarak Gülnar'da tarımsal desteklere sürekli olarak devam ettiklerinden söz eden Başkan Seçer, "Gülnar üretiyor ve çalışıyor. Ayağımız Gülnar'dan da hiç eksik olmuyor, hep buradayız. Gülnar'ı seviyoruz ve önemsiyoruz. Gülnarlılar çalışıyor, üretiyor, okuyor, Biz Gülnarlılarla gurur ve övünç duyuyoruz. Gülnarlıların da bizi sevdiğini biliyoruz. Gittiğimiz mahallelerde bize gösterilen ilgi, sevgi ve saygı bizleri onurlandırıyor ve şereflendiriyor. Siz emeğe saygıyı bilen, ahde vefayı bilen, çalışana, emek edene, alın teri dökene destek olan insanlarsınız. Bunu 31 Mart'ta Gülnar'dan tüm Türkiye'ye göstereceğiz" diye konuştu.

Gülnar'ın kişniş üzümü için aldıkları coğrafi işareti hatırlatan Seçer, Gülnar Bademi için de müracaatlarını yaptıklarını kaydederek, "Gülnar Bademi'nin coğrafi işaretini de alacağız. Gülnarımız ve Gülnarımızın ürünleri tanınsın istiyoruz" dedi.

"1 NİSAN'DAN SONRA DA SAYENİZDE BAŞKANLIĞIM DEVAM EDECEK"

Törende gerçekleştirecekleri tarımsal destekler hakkında da detaylı bilgiler veren Seçer, sulama kooperatiflerinin en büyük sorununun elektrik enerjisi olduğundan bahsederek, onlara bir müjde verdi. Seçer, "Biliyorsunuz 1 Nisan'dan sonra da sayenizde Başkanlığım devam edecek. Biz inanıyoruz, vatandaşlarımızın desteğiyle hizmetimize devam edeceğiz. Tarımsal GES Projelerimiz var. Güneş enerji santralini kurun, bir miktar katkıyı biz yapalım. Elektrik faturası ödemekten kurtulun, bizden destek alın" ifadelerini kullandı.

"EN KISA SÜREDE ILISU'NUN SUYUNU GÜLNARLILARA İÇİRECEĞİZ"

Bölgeye Ilısu'nun suyunu getireceklerini de kaydeden Seçer, "Ciddi emek var. Geriden gelen proje ama aksiliği de çoktu. Şimdi o aksiliklerin tamamını çözdük, finansmanını hazırladık ve ayarladık. Önümüzdeki süreçte en kısa sürede Ilısu'nun suyunu Gülnarlılara içireceğiz. Para sorunumuz kalmadı. Hem hibe hem kredi bulduk. Kalan maliyetlerimizi de oradan karşılayacağız" diye konuştu.

"KANALİZASYON SORUNUNU GÜLNAR'IN GÜNDEMİNDEN KALDIRACAĞIZ"

Gülnar'ın önemli sorunlarından bir tanesinin de kanalizasyon olduğunu kaydeden Seçer, "İkinci 5 yıllık dönemimizde Başkanınızın size sözüdür; kanalizasyon, atık su arıtma çalışmalarını başlatacağız ve artık kanalizasyon sorununu Gülnar'ın gündeminden kaldıracağız" dedi.

"GÜLNAR'A SOSYAL YAŞAM MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Gülnar'da açtıkları yeni nesil okuma salonuna da giderek öğrencileri ziyaret ettiklerini anlatan Seçer, Büyükşehir'in Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nden de çok başarılı öğrencilerin çıktığını ifade etti. Seçer, 27 kurs merkezi içerisinde en yüksek başarının Gülnar'daki öğrencilerden çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Başarıları daim olsun. Çocuklarımız çalışıyor, emek ediyor ve gecesini gündüzüne katıyor. Siz aileler de onlara destek oluyorsunuz. Gülnarımızı bir üniversite kenti yapma yolunda yatırımlara ihtiyacı var. Çocukların vakit geçireceği yeri yok. Öğrencilerin, kadınların ve çocukların okul öncesi eğitim için kreş ihtiyacı var. Biz bir kreş açtık. Otogar olarak yapılan ama gereğinden çok büyük olan o yatırımın içerisine eksik olan birimlerimizi taşıyoruz. Oraya bir kreş yaptık, dershanemizi oraya taşıdık ama Gülnar'a öyle bir sosyal yaşam merkezi yapacağız ki içinde emeklilere yer olacak, çocuklara kreş için yer olacak, çocuklara yeni nesil bilgisayarlarla donatılmış kütüphane olacak. Kadınlara meslek edinsinler diye atölyeler olacak. Bunu Gülnarımıza önümüzdeki 5 yılda kazandıracağız."

"İKİNCİ 5 YILLIK GÖREV SÜREMDE GÜLNAR'DA BAYRAM ALİ DEDE İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Seçer, vatandaşlardan gelen talep üzerine önümüzdeki günlerde Köseçobanlı ile Gülnar arasındaki güzergahta vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için 'Atak' otobüslerinden göndereceklerini dile getirerek, Köseçobanlı halkına yeni bir otobüs müjdesi verdi. 'Kara çadırın kara çocuğu' dediği CHP'nin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede ile birlikte çok güzel hizmetler gerçekleştireceklerini vurgulayan Seçer, "İkinci 5 yıllık hizmet süremde Gülnar'da benimle birlikte hizmet yapacak olan Gülnar Belediye Başkanı Bayram Ali Dede'dir. Bunu görüyorum. Bunu Gülnarlıların gözünden okuyorum. Bayram Ali Dede, Gülnar'ın çocuğu. Eğitimli. Emek biliyor. Bugünlere tırnakları ile çalışarak gelmiş" dedi.

Mersinlilerin sevgisini ve desteğini her zaman hissettiğini ve bu sevginin karşılıklı olduğunu aktaran Seçer, "Sizin kalbinizde bize karşı bu sevgi olduktan sonra sizlerin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Sizleri başı dik, alnı açık gezdirmek bizim boynumuzun borcudur. Sizlere de sözümüzdür. İlçe belediyesinde Bayram Ali Dede' ye, Büyükşehir'de Başkanınız Vahap Seçer'e desteğinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlere hizmet için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEDE: "31 MART'TA GÜLNAR İTTİFAKI'NI KURARAK, 1 NİSAN SABAHINDAN İTİBAREN GÜLNAR'A HİZMET EDECEĞİZ"

CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, Gülnar'a hizmet etmek istediğinin altını çizerek, "Gülnar'da doğan, Gülnar'da yaşayan ve kendisini Gülnarlı gibi hisseden her insan gibi benim de Gülnar'a borçlarım var. Nasıl ki insan kendi yaşadığı yeri güzelleştirmek, kendinden sonraki nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir memleket bırakmak istiyorsa, benim de arzum bu. Onun için benim sizlere bir insanlık borcum var ve bu borcumu da belediye başkanı olarak ödemek istiyorum" dedi.

MEMİŞ: "TÜM KİŞNİŞ ÜRETİCİLERİMİZ ADINA SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Memiş ise Gülnar'da küçük aile işletmeciliği tarımının ön planda olduğundan söz ederek, tarımın temel taşı olan küçük aile işletmeciliğine verilen desteklerin öneminden bahsetti. Büyükşehir tarafından kendilerine hayvancılık, sulama ve fide-fidan destekleri alanında verilen destekler için de Başkan Seçer'e teşekkür eden Memiş, "Büyükşehir Belediyesi olarak kişniş üzümümüze sahip çıkıp, coğrafi işaret belgesini aldığınız için tüm kişniş üreticilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Gülnar ilçemize ait olan bademlerimize de bir coğrafi işaret belgesi alarak sahiplenmenizi talep ediyoruz" diye konuştu.

TESİS SAYESİNDE YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK

Gülnar İlçesi Sipahili Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2 bin 100 metreküp gün atık su arıtılacak. Tesiste; 7 adet Biyolojik Reaktör Tankı, 1 adet Dengeleme Tankı ve 1 adet Izgara Yapısı üniteleri yer alacak. Tesis sayesinde; Aydıncık, Büyükeceli, Sipahili, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı ve Akdere'den yılda 19 bin 200 vidanjör çekimleri ile toplanan atık suların Silifke Atıksu Arıtması Tesisi'ne transferinden imtina edilecek. Toplam yıllık 179 bin146 litre yakıt tasarrufu sağlanırken, bu tasarruf 7 milyon 748 bin TL'ye denk gelecek. Tesisin tamamlanması ile bölgede 10 bin 500 kişi bu tesisten faydalanmış olacak.

GÜLNARLI ÜRETİCİLER DE TARIMSAL DESTEKLERDEN MEMNUN

Gülnar Tarımsal Dağıtım Töreni kapsamında da 34'ü kadın olmak üzere 146 üreticiye toplam 4 bin 365 adet zeytin fidanı, 3 bin adet lavanta fidesi, 4 sulama kooperatifine 5 bin 386 metre boru, 18 yetiştiriciye güneş paneli desteği ile 13 adet hamur yoğurma makinesi, 1 adet ceviz soyma makinesi, 1 adet üzüm sıkma makinesi ve 2 adet badem soyma makinesi olmak üzere toplam17 adet de makine ekipman desteği sunuldu.