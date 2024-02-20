Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, \'Veli Buluşması Etkinliği\'nde öğrenci aileleriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Veli Buluşması Etkinliği'nde Büyükşehir'in kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, her öğrencinin iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız okusun. Çocuklarımız eğitim alsın ki dünyayla rekabet etsin. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demiş Kemal Atatürk. İlimin peşinden gidin" dedi.
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Veli Buluşması Etkinliği'nde Büyükşehir'in kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin Tarsus, Mithatpaşa, Eskiömerli, Bahçe ve Yenice şubelerindeki öğrencilerin aileleri katıldı.
Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarının anlatıldığı videonun gösterimiyle başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti. Salonu dolduran velililerin alkışları eşliğinde kürsüye gelen Başkan Seçer, Tarsus'ta olmaktan dolayı mutluluğunu belirterek, şunları söyledi:
"Memleketimde çok mutluyum. Allah Tarsus'umuzu daim etsin, daha da güzelleştirsin, zenginleştirsin. Sizlere sağlık, afiyet, sağlıklı ömür, çocuklarımıza mutluluk versin. Ben sizleri çok seviyorum. Biliyorum kalp kalbe karşıdır. Sizler beni, ben sizleri sevdiğimiz için zaten böyle özlemle, hasretle, sevgiyle bir araya geldiğimiz zaman coşku doluyoruz, hepimizin yüzü gülüyor. Öyle anneler var ki sabahtan akşama kadar Tarsus'un sebze tarlalarında, meyve bahçelerinde çalışır, 24 saatini çocukları için harcar. Ben o anaların elini öpüyorum. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Onlara saygı duyuyorum. Emeğe saygı duyuyorum. Alın terine saygı duyuyorum. Emeksiz hiçbir şey olmaz.
Çocukların eğitimine onların daha iyi eğitilmesine yeri geliyor bütçeniz yetmiyor. İşte orada devlet baba olacak, belediye olacak. Biz devlet babayız, belediye babayız. Belediye başkanı kendi sağlığından, mutluluğundan önce halkının sağlığını, halkının mutluluğunu düşünecek. Gerekirse uyumayacak. Varsa yoksa sorumluluğunu üstlendiği vatandaşının hizmetinde olacak.
Çocuklarımız okusun. Çocuklarımız eğitim alsın ki dünyayla rekabet etsin. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demiş Kemal Atatürk. İlimin peşinden gidin. Biz de bu anlayışla 5 yıl önce belediye yönetimine geldiğimizde 'Bu işe el atacağız' dedik. Biz Milli Eğitim Bakanlığı değiliz ama güçlü bir belediyeyiz. Türkiye'nin ilk yedide olan belediyesiyiz biz, güçlüyüz. Dedik ki, 'Bütçemizin önemli bir kısmını eğitime ayıralım've şu anda 7 bin 200 öğrencimiz var bizim. Hem YKS hem LGS hazırlanıyorlar. 27 merkezimiz var. Her çocuğumuzun hakkı. Gençler daha iyi eğitim, daha iyi üniversiteye gitmek istiyor. Mersinde yaşayan gençler merak etmesin; Vahap Amca'ları var, onlara sahip çıkar."
Bir öğrencinin kurs merkezine gidebilmesi için ailelerin 40 bin TL'ye yakın masraf yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Seçer, Büyükşehir'in kurs merkezlerinin ücretsiz olmasının yanı sıra eğitimcilerinin de çok özverili çalıştığını ve her öğrenciye kendi çocuğu gibi yaklaştığını söyledi. Çocukların Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne emanet olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti:
"Biz hepsiyle kendi çocuğumuz gibi ilgileniyoruz, Onlara imkanlarımızı sunuyoruz. Kitaplar, kaynaklar, soru bankası veriyoruz. Bazı eğitim kurumlarımızda merkezlerde öğle yemeği bazı yerlerde sabah erken çorba servisi yapıyoruz. Neden; çocuklarımız okusun, çocuklarımız ülkemize, milletimize, dünyaya, insanlığa faydalı çocuklar olsun, cahil olmasın. Cahillik bütün kötülüklerin anasıdır. Eğitimli, ilgili, becerikli insanların hepimize faydası olur."
Mersin'in öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Seçer, öğrenci kenti sıralamasında ilk 5 büyükşehir arasında yer aldığını söyledi. Mersin'de 4 üniversite olduğunu kaydederek öğrenciler için birçok imkanı sunduklarını hatırlatan Seçer, kurs merkezlerindeki eğitimin yanı sıra öğrencilerin sınav ücretinin de karşılanacağını ve tercih dönemi ise danışmanlık hizmeti verileceğini belirtti. 31 Mart'ta 5 yıl daha görevde kalacağını söyleyen Seçer, "Bir yere gittiğim yok, daha 5 yıl buradayım, çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Biz durmuyoruz biz çalışıyoruz, çok konuşmuyoruz. Sizler için çalışıyoruz" dedi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'a da destek isteyen Seçer, "Bizim Tarsus Belediye Başkan adayımız Ali Boltaç biliyorsunuz. Ali Boltaç'a desteğinizi bekliyorum. Ağaç dalıyla gürler. Ben Mersin'de, Ali kardeşimiz de burada size güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bir anne ve baba için evlatlarının oldukça kıymetli olduğunu ve Seçer'in insanların hayatına dokunacak çok güzel hizmetler yaptığını dile getirerek, şunları belirtti:
"Hiçbir öğrencinin birbirinden geri kalmaması adına yapılan bu çalışmalar ciddi anlamda karşılığını görüyor. Çünkü bu kurs merkezlerinden mezun olanların üniversite sınavlarına girdiklerinde çok sayıda mühendis, mimarlık bölümlerini kazanıp, hayata adım attıklarını görüyoruz. Bunları görünce de bizler çok mutlu oluyoruz. Ben Başkanımızın bu dokunuşlarının, bu hizmetlerinin, sandık başına gittiğinizde hepinizin vicdanında, aklında ve yüreğinde olacağını düşünüyorum."
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