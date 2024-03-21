Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri Temel Atma' ile 'Tarımsal Destek Töreni'nde konuşan Başkan Seçer, "Bizim derdimiz milletimiz, bizim derdimiz Mersin, Mersin'e hizmet etmek. Laf üretmiyoruz, üretmeyeceğiz. Çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'imiz güzel, Mersin'imizin her köşesi cennet. Mersin'imizde yaşayan dili, dini, mezhabi, meşrebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız saygındır, tüm vatandaşlarımız onurludur. Biz herkesi seviyoruz ve kucaklıyoruz" dedi.

"MEMLEKETİMİZİN HER NOKTASI BİZİM İÇİN EŞİT MESAFEDE"

Mersin'in bütün ilçelerine aynı anlayışla eşit bir hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, "2024 yılının tarımsal desteklerini dağıtıyoruz. Anamur'da, Aydıncık'ta, Bozyazı'da Gülnar'da, Silifke'de ve Tarsus'ta yaptık. Mut'ta da, Erdemli'de de önümüzdeki günlerde yapacağız. Memleketimizin her noktası bizim için eşit mesafede. Ayrımcılık, bölgecilik, particilik yok. Senin adamın, benim adamım düşüncesi yok. Bu ülkede herkes hak ettiğini alacak" diye konuştu.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN HER ŞEYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR TESİS

Çocuklara çok değer verdiklerini belirten Seçer, çocukların geleceğin umudu olduğunu söyleyerek temeli atılacak olan 'Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri' hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Çalışan aileler işe giderken çocuklarını kreşimize emanet edecek, 6 dersliği olacak. Eğitim odası, çocuk oyun grubu, açık oynama alanları, yemekhaneler ve diğer birimleri de beraberinde olacak. Kapalı ve açık havuz kısmı olacak. 350 metrekare yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yer alacak. Bu havuzlara hizmet edecek kadın, erkek, engelli duşu ve eğitmen odası, ilk yardım odası gibi de ünitede birimler yer alacak. Çocuklarını oraya getiren ebeveynlerin zaman geçirmesini sağlamak için kafe hizmetimiz de olacak. Açık fitness alanları, yürüyüş yolları, çocuklarımız için Survivor alanları olacak. Tesisi bitirir bitirmez oraya sizi bekliyoruz. Bugün temelini atıyoruz. En kısa süre içerisinde de hizmete alacağız. Yenişehir, Mezitli'de neyse Toroslar'da da o olacak."

Seçer, merkezin 270 iş gününde tamamlanarak, Aralık ayı içerisinde halkın hizmetine açılacağını kaydetti.

"BİZİM İÇİN TARIM, ÜRETEN, ALIN TERİ DÖKEN DEĞERLİDİR"

Seçer, tarımda istihdamın ve üretimin artması için tarımsal desteklerin önemli olduğunu vurgulayarak, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması ve ayakları üzerinde durabilmesi için üretici kadınlara destek olduklarını ifade etti. Seçer, "Sürekli farkındalık olsun ve toplum kadın gerçeğini bilsin. Toplumumuza, kadınların çalışması, üretmesi, ekonomik özgürlüğüne kavuşması, ayakları üzerinde bir başına durmaları gerektiğini öğreteceğiz. Onun için her söylemimizde; 'Kadın' diyoruz" dedi.

Toroslar bölgesinde yapılan tarımsal desteklerden bahseden Seçer, şimdiye kadar bölge üreticilerine 47 bin 786 metre sulama borusu dağıttıklarını kaydederek, 2024 yılında tarıma 119 milyon bütçe ayırdıklarını, bunun 65 milyon lirasının ise sulama borusu desteğine ayrılacağını ifade etti. Tarımı, üretimi, tarlada alın teri döken çiftçiyi önemsediklerinin altını çizen Seçer, "Tarımı önemsiyoruz. Bizim için tarım, üreten, alın teri döken değerlidir. Çiftçi olmazsa aç kalırız. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı çocuklar olmaz. Çiftçi üretecek, tarım ve hayvancılık yapacak" dedi. Kooperatiflerin yaşadığı sıkıntıların başında elektrik faturası olduğunu kaydeden Seçer, GES projesi ile birlikte bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

"ABDURRAHMAN KARDEŞİMİZ, HALKIN YANINDA OLAN BİRİ"

Mersin'de vatandaşların ahde vefayı, alın teri dökeni bildiğini belirten Seçer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yurttaşların, çalışanı ve emek edeni destekleyeceklerine inandığını ifade etti. Toroslar'da CHP'nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız ile birlikte 5 yıllık görev süresi boyunca uyum içinde çalıştıklarını aktaran Seçer, "Abdurrahman kardeşimiz, bizim çalışma arkadaşımız ve Meclis üyemiz. Bir Başkan olarak onun bilgisinden faydalandığım zamanlar oldu ve kendisinin komisyonlarda yararlı çalışmaları oldu. İşi bilen, kanunu, nizamı bilen ve halkın yanında olan bir insan. Meclis'te bir haksızlık veya adaletsizlik varsa ilk söz alıp buna itiraz eden arkadaşlarımızdan biridir" diyerek, Toroslar halkından Abdurrahman Yıldız için destek istedi.

"TARİHE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DAMGASIYLA YAZDIK"

İkinci 5 yıllık görev süresinde dar gelirli vatandaşın kira ve konut sorununu da 'Sosyal Konut' projesi ile çözüme kavuşturacaklarını belirten Seçer, "Biz sosyal belediyecilik anlayışını tarihe yazdık. Hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin damgasıyla yazdık ve bunu devam ettireceğiz. Metro tamamlanacak. Toroslar'ın da içinde olduğu tam 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi'ni yapacağız. Toroslar'ın da o bölgede arazisi var ve imar çalışmaları bitti. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Toroslar Belediyesi'nde sizlerin desteği ile 5 yıl önce başladığımız görevimizde nasıl şevkimiz, azmimiz, kararlılığımız varsa bir nokta eksik olmadan aynı azim, kararlılık ve güçle devam edeceğiz" diye konuştu.

YILDIZ: "BÜYÜKŞEHİR HEM KIRSALDA HEM KENTTE BÜYÜK BİR KALKINMA HAMLESİ BAŞLATTI"

Toroslar'ın Mersin'in en zengin ve en büyük ilçesi olduğunu söyleyen CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, "Toroslar, bugüne kadar vizyonla buluşamadığı için maalesef mağdur olmuş bir ilçe. 5 yıl önce Büyükşehir Belediyemiz hem kırsalda hem kent merkezinde büyük bir kalkınma hamlesi başlattı. Kentimizin ana caddeleri güzelleşti, kentimiz sosyal hizmet tesislerine kavuştu. Kırsalımızda çok ciddi destekler aldı" diyerek, Torosların daha fazlasına kavuşması için kendisine destek istedi.

Konuşmaların ardından, temel atma ve temsili dağıtım gerçekleştirildi. Başkan Seçer ardından Toroslar halkı ile birlikte iftar yaptı.