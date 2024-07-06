Vali Pehlivan: "Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik ve asayiş birimlerinin yıl boyunca 7/24 esasıyla, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Maksadımız, vatandaşımızın toplumda sosyal hayatını, iş hayatını en güzel, en iyi, en rahat, en konforlu şekilde, sorunsuz bir şekilde yürütmesini sağlayarak huzurunu daim kılmaktır. Huzur, güvenlik, birlik ortamını bozmaya çalışanlara bugüne kadar asla müsaade etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz" dedi.

Pehlivan, kentte yürütülmekte olan güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temel amaçlarının Mersin'in şehir merkezlerinden kırsalına kadar her yerinde güvenliği ve asayişi temin etmek, huzur ve esenlik ortamını daim kılmak, bunu bozmaya yeltenenlere de gecikmeksizin gerekli yasal işlemleri yapmak olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan "Bu amaçla ilimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini daim kılmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız bünyesinde toplam 11 bin 48 personelimiz sahada 7/24 esasına göre gece gündüz demeden görev yapıyorlar. Bu kesintisiz görev süreçlerinde elbette ki çeşitli suç başlıklarına yönelik faaliyetleri, çalışmaları ve operasyonları emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz yerine getiriyorlar. Asayişinden kaçakçılığa, terörden organize suçlara, narkotikten göçmen kaçakçılığına ve siber suçlara kadar pek çok başlıkta mücadele veriliyor ve bu başlıklarda suça ve suçluya karşı kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Vali Pehlivan, "Yılın ilk 6 ayında toplamda 45 bin 754 asayiş olayı gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyaslandığı zaman asayiş olaylarında yüzde 3 nispetinde azalış meydana gelmiştir. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 93'tür" diye konuştu.

2024 yılının ilk 6 ayında 32 bin 448 şahıs yakalandığını söyleyen Vali Pehlivan, " Yakalanan bu şahısların 2 bin 399'u tutuklanmıştır. Bir önceki yılın 6 ayına göre tutuklama oranlarında yüzde 30 nispetinde artış yaşanmıştır. Ocak ayından temmuz ayına kadar olan 6 aylık süreç içerisinde bin 535 silah ele geçirilmiştir. Faili meçhul olarak kayda geçen asayiş olaylarında yılın ilk 6 ayında 4 bin 513 olay gerçekleşmiş olup, faili meçhul olaylarda yüzde 40 nispetinde azalış yaşanmıştır. Bu gösteriyor ki bir önceki yıla göre faili meçhul olayların azalışı yönünde ekiplerimizin yoğun çalışmaları olmuş ve kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranı yüzde 95'e yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Hırsızlık konusunun en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde 2 bin 861 olay gerçekleşmiş, hırsızlık olaylarında yüzde 43 nispetinde azalış yaşanmış, aydınlatma oranı ise yüzde 71'e yükselmiştir" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 605 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Pehlivan, bu operasyonlar neticesinde 947 şahsın yakalandığını, bunlardan 156'sının tutuklandığını söyledi. Çalışma ve operasyon sayılarında yüzde 9 artış, yakalanan şahıslarda yüzde 11 artış, tutuklama oranında ise yüzde 28 artış yaşandığını söyleyen Vali Pehlivan, olayların tamamının aydınlatıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucu ile mücadele konusunun da üzerinde önemle durdukları bir konu olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Toplumumuzun, insanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve hiç kimsenin zehir tacirleri tarafından zehirlenmesine ve uyuşturucuya, uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine asla müsaade etmemek adına bu çalışmalar narkotik birimlerimiz başta olmak üzere ilgili bütün birimlerimizle ama bununla birlikte hem istihbarat birimleri hem kaçakçılıkla ilgili birimlerimiz ve diğer bütün birimlerimizin de aslında iş birliği ve koordinasyonuyla sahada yoğun ve etkin bir çalışma ortaya konuluyor. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayında 3 bin 420 operasyon ve çalışma yerine getirilmiştir. Bu operasyon ve çalışmalarda toplam 3 bin 486 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahısların 377'si tutuklanmıştır. Toplam operasyon ve çalışmalarda yüzde 26 artış, yakalanan şahıslarda yüzde 8 artış, tutuklama oranlarında ise yüzde 31 artış yaşanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele konusunda olayların tamamı aydınlatılmıştır."

Narkotik konusunun bir yandan kolluk birimlerinin üzerinde en çok durduğu, operasyonel anlamda yoğun çalışmalar yaptığı başlıklardan birisi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Bununla birlikte konunun bilinç boyutu, bilinçlendirme boyutu, eğitim boyutu da büyük önem arz ettiğinden yine başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bir takım eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Komisyonumuz var. Bu komisyonlarımızı ilde Vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında etkin çalıştırıyoruz. Düzenli olarak bu çalışmaların geri dönüşlerinin alınmasıyla ilgili de takiplerimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları

Vali Pehlivan, yılın ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında ise göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan veya yapma girişiminde olan 54 kişinin yakalandığını, bir önceki yılın 6 ayına göre yüzde 46 nispetinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasında artış sağlandığını ifade etti.

Terörle mücadele çalışmaları

Terörle mücadelenin de en önemli başlıklardan ve mücadele alanlarından biri olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, şu bilgileri verdi; "Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de vatandaşımızın huzurunu zerre misali bozmaya yeltenecek hiçbir terör örgütüne asla alan oluşturulmaması, asla bu terör örgütlerinin vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaması için gece gündüz sahada sorumlu birimlerimiz başta olmak üzere çalışmalarını yürütüyorlar. Adı sanı ne olursa olsun PKK, FETÖ ve diğer muhtelif terör örgütlerine karşı mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem il içerisinde birimlerimiz koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar hem de İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda diğer illerle de koordine, iletişim ve iş birliği içerisinde olmak suretiyle bu konuda çalışmaları etkin bir şekilde ekiplerimiz yerine getiriyor. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında 187 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 342 şahıs yakalandı ve yakalanan bu şahısların 122'si tutuklandı. Tutuklama oranlarında bir önceki yılın 6 ayıyla karşılaştırdığımızda yüzde 171 nispetinde bir artış oldu. Yakalanan şahıslarda da yüzde 46 nispetinde bir artış oldu. Operasyon sayılarında yüzde 170 nispetinde artış, yakalanan şahıslarda yüzde 46 nispetinde artış, tutuklama oranında ise yüzde 60 nispetinde artış gerçekleştirildi.

Trafik denetimleri

2024 yılının ilk 6 ayında Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik ekiplerince 1 milyon 610 bin 210 aracın kontrol edildiği bilgisini veren Vali Pehlivan, bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 54 nispetinde denetlemelerde artış gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar

2024 yılının ilk 6 ayında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince denizde 8 bin 770 saat görev icra edildiğini belirten Vali Pehlivan, yüzde 30 nispetinde bir önceki yıla göre icra saatlerinde artış olduğunu, 2 bin 707 geminin kontrol edilmiş ve gemi kontrol sayılarında yüzde 18 nispetinde artış sağlandığını kaydetti.

"Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara müsaade etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz"

Bütün güvenlik ve asayiş birimlerinin yıl boyunca 7/24 esasıyla, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Maksadımız, vatandaşımızın toplumda sosyal hayatını, iş hayatını en güzel, en iyi, en rahat, en konforlu şekilde, sorunsuz bir şekilde yürütmesini sağlayarak huzurunu daim kılmaktır. Aileleriyle, insanlarımızı, vatandaşlarımızın hayatını idame ettirmesini temin etmeyi istiyoruz. Bu maksatla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Takipler, denetimler, kontroller yoğun bir şekilde devam edecek. Bahsettiğimiz huzur, güvenlik, birlik ortamını bozmaya çalışanlara bugüne kadar asla müsaade etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Suç işleyen, suç işlemeye tevessül eden her kim olursa olsun, her ne maksatla olursa olsun, eğer bir suç teşkil ediliyorsa ilgili kolluk birimlerimiz onun gereğini yapıyor, yapacaktır." - MERSİN