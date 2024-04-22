Vali Şahin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini ilelebet yaşatmak bizlerin asli vazifesidir"

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "23 Nisan ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini ilelebet yaşatmak bizlerin asli vazifesidir. Türk milleti var oldukça, Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecek; bir özgürlük ve bağımsızlık örneği olarak dünya çocuklarının umut ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya protokolü tarafından mesajlar yayımlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 104. Yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, millet irademizin tezahürü, bağımsız Cumhuriyetimizin de ön sözüdür. Milli Mücadele'mizin kahramanca müdafaa edildiği, milli hedeflerimizin iman, inanç ve irade ile korunduğu bir milli tarih kürsüsüdür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kutlu ülkümüzün sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunu çocuklarımıza, tüm dünya çocuklarına emanet ve armağan ederek onların temiz kalpleriyle pak zihinleriyle bütünleştirmesi, 'yurtta sulh cihanda sulh' anlayışının en açık göstergesidir. 23 Nisan ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini ilelebet yaşatmak bizlerin asli vazifesidir. Türk milleti var oldukça, Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecek; bir özgürlük ve bağımsızlık örneği olarak dünya çocuklarının umut ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

"Milletimiz hiçbir boyunduruk altına girmeyeceğini ve hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şu ifadelere yer verdi:

"Milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Ata'mızın geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söyledi gibi '23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır'. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü doğrultusunda, milli egemenlik esasına dayalı açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen Türk milletinden aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, milletimiz hiçbir boyunduruk altına girmeyeceğini ve hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmişti."

"Gözlerinizdeki ışıltı, yüzlerinizdeki gülücükler hiç eksilmesin"

"Kurtuluşa giden yolda son derece önemli ve kritik bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel sembolü olmuştur" diyen Başkan Böcek, "Bu nedenle 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Böylesine önemli bir günün Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi de son derece anlamlıdır ve gurur vericidir. Bugün sizin gününüz. Bayramınız kutlu olsun. Gözlerinizdeki ışıltı, yüzlerinizdeki gülücükler hiç eksilmesin. Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatısınız. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedeflerden ayrılmadan yarınlara emin adımlarla ilerlerken, bizler de daima sizlerin yanındayız. Sizlere, daha aydınlık, daha özgür, daha güzel bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı sizlerle birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çocuk ve Uçurtma Festivali ile dolu dolu bir bayram yaşamanız için müzik ve eğlence dolu bir program hazırladık. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte neşe dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Antalya'mızın bu anlamda üstlendiği misyonun da farkındayız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Ali Bahar, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Büyük fedakarlıklarla kurulan, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin eseri Cumhuriyetimize giden yolu açan, egemenliğin kayıtsız şartsız halka verildiği 23 Nisan 1920 tarihi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla bugünümüzü inşa eden dönüm noktalarımızdan biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milletimizin egemenliğini ilan ettiği tarihin anısını yaşattığımız bu özel gün, aynı zamanda çağdaş Türkiye'nin önemli bir kilometre taşı. Tarihimizdeki bu güzel ve anlamlı günün yıl dönümünü kutlarken, bizlere kazandırdıklarını daha da derinlemesine anlıyor ve değerini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin önemli kentlerinden Antalya'mızın bu anlamda üstlendiği misyonun da farkındayız. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çok çalışıyor ve üretiyoruz, güçlü bir ekonomi için her zaman çalışmaya devam edeceğiz."

"2 milyon 206 bin çocuğumuzu geleceğe hazırlamalıyız"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin kurtuluş mücadelesini yürüten, milletin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolda rehberimiz olmuştur. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek açtığı Milletin Meclisi, ülkemizi Cumhuriyete taşıyan meclis olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Ata'mız Meclis'in açıldığı 23 Nisan'ı ülkenin geleceği olarak gördüğü çocuklarımıza armağan etmiştir. Ülkemiz nüfusunun yüzde 26'sını çocuk nüfusu oluşturmaktadır. Dünyada söz sahibi bir ülke olacaksak, 22 milyon 206 bin çocuğumuzu geleceğe hazırlamalıyız. Evrensel değerlerle yetiştireceğimiz çocukların, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ilke ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacağına inancım sonsuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bizlere ülkemizi çağdaş değerlerle emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

"TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutluyoruz"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güngör, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920' de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesi ve ulusun iradesinin adıdır. 23 Nisan; sadece kurtuluş mücadelesinin değil, ülkemizin çağdaş uygarlık yolculuğunun da en önemli kilometre taşlarından biridir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 23 Nisan, kayıtsız şartsız milli iradesinin üstünlüğünün kabulü, ilanı ve Türk milletine bırakılan en büyük mirastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. ve bu anlamlı armağanla Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara önem verdiğini ve bizlerin de vermemiz gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olması münasebetiyle bütün dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden evrensel bir bayram olan 23 Nisan'ı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutluyoruz."

"Çocuklarımıza daha çağdaş, özgür, huzurlu, mutlu ve aydınlık bir gelecek sunmak için çalışacağımıza söz veriyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak adına 1919-1922 yılları arasında çok cepheli siyasi ve askeri mücadeleler verdi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında attığı en önemli adımlardan biri de TBMM'yi 23 Nisan 1920 tarihinde açmasıydı. Atatürk, TBMM'nin açılmasıyla birlikte Türkiye'mizin geleceğini temsil eden çocuklarına da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etti. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anarken, bütün yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Çocuklarımıza daha çağdaş, özgür, huzurlu, mutlu ve aydınlık bir gelecek sunmak için çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özçelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin temsilcisi TBMM'nin açılmasını çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi haline gelen bu önemli günü, heyecanla karşılıyoruz. Ülkemizin geleceği ve güvencesi olan çocuklarımızın eğitimli, donanımlı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Çocuklarımızın geleceğini Ülkemizin geleceğinde birlikte inşa etmeyi temel felsefemiz olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu bilinçle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum." - ANTALYA