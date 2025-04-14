Vatan Kent Lokantası hizmete açıldı

Sosyal Belediyecilik ilkesi ile hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Merinos Parkı'nın ardından Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ne de Kent Lokantası açtı. 4 çeşit yemeğin 80 TL'den verileceğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ekonomik zorluklar kapımızı çalabiliyor, bütçemiz sarsılabiliyor. Tam da böyle dönemlerde, birbirimizin halini gözetmek, dayanışma göstermek hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetlere öncelik veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla ikinci Kent Lokantası'nı, Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi'nde hizmete açtı. Hijyenik şartlarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL'den sunulacak. Vatan Kent Lokantası, hafta içi her gün saat 11.30 ile 15.00 arasında hizmet verecek.

Vatan Mahallesi'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Dayanışma göstermek hepimizin sorumluluğu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasına şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'u tebrik ederek başladı. Bursaspor ile beraber Bursa'nın da ayağa kalkacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, daha güzel günleri hep beraber göreceklerini belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışının yansıması olan Vatan Kent Lokantası'nı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, ihtiyaç duyulan alanlarda kent lokantalarını açmaya devam edeceklerini dile getirdi. Gençlerden de sürekli B Kafe talepleri aldığını anlatan Başkan Bozbey, B Kafe'lerin sayılarını da artıracaklarını belirtti. Bursa'nın altyapısına son 1 yılda ciddi önem verdiklerini ve yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Yıllarca dokunulmamış konulara biz dokunduk. Kentsel dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu güzel kentin her bir sakininin yaşamına dokunmak, iyi gününde de zor gününde de yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Zaman zaman ekonomik zorluklar kapımızı çalabiliyor, bütçemiz sarsılabiliyor. Tam da böyle dönemlerde, birbirimizin halini gözetmek, dayanışma göstermek hepimizin sorumluluğu. İşte bu düşünceyle yola çıktık" diye konuştu.

"100 binden fazla vatandaşımız kent lokantalarımızdan faydalandı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen kent lokantaları uygulamasıyla bu fikirlerinin filizlendiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, ilk başta bu projeye kulak tıkayanların ve küçümseyenlerin olduğunu, ama İstanbul'da başlayan uygulamanın kısa sürede halkın gönlünde yer bulduğunu dile getirdi. Kent lokantalarının özellikle emekliler, öğrenciler ve geçim sıkıntısı yaşayanlar için önemli bir destek haline geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Bugün Bursamızda da bu güzel halkaya Vatan Kent Lokantamızla bir yenisini ekliyoruz. Amacımız, günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılamakta zorlanan hemşerilerimize destek olmak ve kentimizdeki sosyal dayanışmayı daha da güçlendirmektir. Lokantamızda her gün, 1.000 Bursalıya hijyenik şartlarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemeği, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte sadece 80 TL gibi uygun bir bedelle sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 11.30 ile 15.00 arasında açık olan lokantamızda, hem cebinizi hem sağlığınızı koruyan bir hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar 100 binden fazla vatandaşımız kent lokantalarımızdan faydalandı. Binlerce hemşehrimizin sofrasına sıcak bir katkı sunduk" dedi.

"Verilmeyecek hesabımız yok"

İlk kent lokantasını Merinos Parkı içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir törenle açtıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, kent lokantalarının sayısını her yıl artırarak devam ettireceklerini vurguladı. Durumu uygun olanları 'askıda yemek' uygulamasına katkı sunmaya davet eden Başkan Bozbey, bu sayede öğrencilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların, düzenli ve ücretsiz şekilde bu hizmetten faydalanabileceğini ifade etti. Bursalıları dayanışma ruhunu hep birlikte büyütmeye davet eden Başkan Bozbey, Vatan Kent Lokantası'nın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Birilerinin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını hatırlatan Başkan Bozbey, "Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca koltuklarda oturanlar Bursaspor'u niye küme düşürdünüz? Niye destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu, kent birleşti diye mi savcılığa gidiyorsunuz? Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok. Biz Bursa için, Bursalılar için, Bursaspor için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hizmetlerimizi de nerede ihtiyaç varsa orada yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Kent Lokantası'nın Yıldırım'a ve Vatan Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi. Tüm Bursa'yı ve Türkiye'yi gülümsetecek hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, CHP'li belediyelerin bulunduğu her yerde önceliğin insan olduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan öncelikli projeleri tek tek hayata geçirdiğini söyledi.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, halkçı ve sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve ekibine teşekkür etti. Yaşam şartlarına zorlaştığı, alım gücünün düştüğü süreçte bir kap yemeği toplumla paylaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gün, Büyükşehir Belediyesi'nin halka dönüş projelerinin tüm hızıyla süreceğini ifade etti.

Vatan Mahallesi Muhtarı Cumhur Güzelaslan, Kent Lokantası'nın açılmasında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Kent Lokantası hizmete açıldı. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, vatandaşlara yemek ikram etti. - BURSA