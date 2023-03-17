Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Görevinden İstifa Ederek Milletvekili Adayı Oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 Şubat ayında görevinden uzaklaştırılan ve o tarihten bu yana görev yapamayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, görevinden istifa etti. Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne başvurusunu yaptı.

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden istifasını sunan Vefa Salman, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ankara'da yaptığı başvurunun ardından Yalova İl Binası'nda bir basın toplantısı düzenleyen Salman, siyasi hayatının hep mücadelelerle geçtiğini söyledi. Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç ve Merkez İlçe Başkanı Erdem Doğancı ile belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vefa Salman, partinin her kademesinde görev yaptığını dile getirdi.

"BU SORUN ÜLKENİN DEMOKRASİ SORUNU OLDU"

Vefa Salman şunları söyledi:

"Belediye bizi geri döndürmemek için elinden geldiklerini yapan bir kurum haline geldi. Ciddi bir hukuksuzlukla, adaletsizlikle hepsinin ötesinde insanca baktığımız zaman haksızlığa maruz olduk ve devam etti. 3 yıldır süren mahkeme süreci bir türlü bitirilemedi, bitirilmiyor da. Eskiye dair evraklar çıkmaya devam ediyor. Artık mahkeme zaman aşımında olanı dahil kabul etmiyor. 3 tane bilirkişi raporu bizi haklı çıkardı ancak hakkımız teslim edilmedi ki şunu net ve açık söyleyeyim; Belediye başkanlığından istifa ettiren milletvekilliği aday adaylığımı başlatan süreç Meclis'te bütçe görüşmeleri yapılırken İçişleri Bakanı'na Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ın konuşmasında 'Bilirkişi raporu ile suçsuzluğu sabit Yalova Belediye Başkanı niye göreve iade etmiyorsun?' dediğinde Süleyman Soylu verdiği cevapta 'Vefa Salman 2024'te seçimi kazanır. Tekrar geriye döner' dedi. Bakın arkadaşlar bu Vefa Salman'ın sorunu değil. Vefa Salman sorunu olmaktan çıktı. Ülkenin demokrasi sorunu haline geldi. Çünkü ortada ciddi bir adaletsizlik, hukuksuzluk var. Hukukun üstünlüğü değil üstünlüğün hukuku var. Hak iade edilmiyorsa artık bu savaşı daha yüksek platformda yapma zamanımın geldiğine inandım."

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLMAZSA EKONOMİ DÜZELMEZ"

Vefa Salman, Türkiye'nin geldiği noktanın sıkıntılı olduğuna dikkat çekerek, "Yalova'yı düzeltmek için önce Türkiye'yi düzeltmek lazım. Türkiye'de demokrasiyi yeniden tesis edemezsek, adaleti sağlayamazsak, hukukun üstünlüğünü getiremezsek bir daha ekonomi de düzelmez başka şeyler de düzelmez. Ben siyasi yol haritamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmasına, Yalova'da birinci çıkmasına artı Cumhuriyet Halk Parti'nin de Yalova'da birinci çıkması için nasıl daha önceki seçimlerde çalıştıysak o şekilde ondan daha fazla çalışarak başaracağıma inandım ve ondan sonra aday olmaya karar verdim" dedi.

"YALOVA BENİM EVLADIM GİBİDİR"

Yalova Belediyesi personellerine de seslenen Salman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki belediye ile ilgili kafalarda soru işaretleri olabilir. 22 Mayıs'ı o anlamda biz milat olarak belirledik. Belediyede çalışan 1200 tane ailem... Ben her zaman onlara bu büyük ailenin babasıyım diye hitap ettim. İstifa edene kadar hiç üzmesinler kendilerini, sıkılmasınlar. Zor günler yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Hep söyledim Yalova benim evladım gibi. Yalova Belediyesi'ndeki personeller de benim evlatlarım. Onları hiç öksüz bırakmayacağım. Asla akıllarına kötü bir şey gelmesin. 22 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir hafta sonrası atamalar başlayacak onunla ilgili de B planımız, C planımız hazır. Yani kimsenin kafasına Vefa Salman Yalova'yı bırakıyor gibi gelmesin. Ben Yalova Belediyesi'nin bundan sonra babası değil, büyük babasıyım. Benim gene kanatlarım altında, şemsiyem altında ne yağmurdan etkilenecekler ne kardan kıştan. Onları mağdur etmeyeceğim. Ettirmeyeceğim de. Bazen kulağıma geliyor. Dokunulmazlık zırhına bürünmek için falan. Arkadaşlar bakın bu biraz komik. Benim makama, mevkiye hiçbir şeye ihtiyacım yok. 3 senedir bizim dokunulmadık yerimiz kalmadı. Hallaç pamuğu gibi aradılar belediyeyi. Halit Güleç'i, Vefa Salman'ı bir şey bulup çıkartır mıyız diye. Allah bin şükür buradan biz bir lokma haram geçirmedik. Biz dimdik durduk, hiç kıvırmadık. Mücadelemiz bundan sonra Türkiye için, Yalova bizim olmazsa olmazımız, benim evladım asla ve asla yalnız bırakmayacağım."