Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

21.08.2022 08:46
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Kırklareli, Akdeniz, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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