Yozgat Belediye Başkanı Arslan: "Yozgat Belediyesi\'nin Gelirlerinin Giderlerini Karşılaması Mümkün Değil"

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geçen Yozgat Belediyesi'nin yerel seçimden sonra ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyede altından kalkılamayacak bir mali külfet olduğunu belirterek, gelirlerin giderleri karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Belediye bütçesinden Yozgat Belediyesi Bozokspor'a usule aykırı aktarılan 34 milyon liranın yeniden belediyeye iadesi için yasal işlemlerin başlatıldığını belirten Arslan, seçim öncesinde toplu olarak hediye çeklerinin dağıtıldığını belirtti.

31 Mart Yerel seçimlerinde Yozgat Belediye Başkanlığı AKP'den YRP'ye geçti. Belediye Meclisi 11 MHP, 7 AKP ve 7 YRP'den oluştu. YRP'li Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye meclisinin ilk toplantısına başkanlık etti, meclis üyelerini bilgilendirdi. Belediyenin mevcut gelirleri ile giderlerinin ancak yarısını karşılayabildiğine dikkat çeken Arslan, bu borçlarla yapılması planlanan yatırımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

"KALKAMAYACAĞIMIZ BİR MADDİ KÜLTEFİN ALTINDA"

Kazım Arslan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ay İller Bankası'ndan gelen ödeneğimiz 24 milyon. Personel giderimiz 38 milyon, son ayı itibarıyla söylüyorum. TEDAŞ giderimiz 13-14 milyon. Akaryakıt giderimiz 4- 5 milyon. 60 milyonun üzerinde veya 60 milyona yakın bir gider tablomuz var ki bu aylardır bu şekilde devam eden bir tablo. Bunun sebebi de Yozgat Belediyesi'nin aşırı bir personel külfeti altında bulunmasıyla ilgili bir konu. Benim belediye başkanlığım dönemi ve öncesinde yani Kazım Arslan, Yusuf Başer, Mehmet Erdemir, Ali Açıkgöz Beyler döneminde dört beş tane belediye başkanını kapsayan dönemde 2019 öncesi girişli olup halen belediyemizde devam eden işçi sayısı 400 ama son 5 yıllık dönemde Yozgat Belediyesi'nin personel sayısı 795'e çıkmış. Yani geçtiğimiz 4- 5 belediye başkanı döneminde alınan personel kadar son 5 yıllık dönemde personel alınmış ve bu personel yükünü belediye taşıyamaz bir noktaya gelmiş. Dahası yapılan bir takım ek sözleşmelerle belediye personeline çok fazla, fazlalıktan kastım şu; tabii ki ne verirse azdır, o başka mesele ama diğer kurumlarla karşılaştırdığımız zaman belediye biraz daha bonkör davranmış ve bunun da Yozgat Belediyesi'ne getirmiş olduğu bir külfet var. İşin özeti altından kalkamayacağımız bir mali külfetin altındayız. Yozgat Belediyesi'nin gelirlerinin giderlerini karşılaması mümkün değil. Geçtiğimiz temmuz ayından bu tarafa Halkbank, Vakıflar Bankası, İller Bankası gibi bankalara da daha çok personel giderlerini karşılamak üzere yaklaşık 130 milyon kredi çekilmiş. Bu kredilerin geri ödemeleri var. Evvelki gün Halk Bankası'nın kredisi vardı, ödeyemedik, 6 milyon lira taksiti vardı, biraz erteledik, onlardan da müsaade aldık, belediyenin tablosu maalesef bu."

Arslan, yatırımların kısa vadede tamamlanmasının mümkün olmadığının altını çizerek, "Yine son dönemde yapılan yatırımların büyük bir kısmı kredilerle yapılmış. Hibeden ziyade kredilerden yapılmış. Daha çok da İller Bankası'ndan kredi kullanmak suretiyle yapılmış. Şu anda devam eden bazı yatırımlar var, yarım kalan bazı yatırımlar var. Ciddi manada krediler kullanılmış. Geldiğimiz noktada bu yatırımların da kısa süre içerisinde tamamlanması mümkün gözükmüyor" diye konuştu.

"YOZGAT'IN ELEKTRİĞİNİ KESMEK İSTEDİLER"

Bölgesel Amatör Ligi 11'inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor'a aktarılan paraların iadesi için yasal işlem başlattıklarını bildiren Arslan, şu bilgileri verdi:

"Pazar günü seçim var, cuma günü Yozgat Belediyesi'nin bütçesinden ilgili müdürlerin imzası olmadan, gerekçeli bir meclis kararı olmadan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 9 tane futbolcusuna aktarılan 18 milyon lira var. Bu son derece yanlış, kesinlikle ben olsam yapmayacağım bir şey. Bir devlet kurumunda bir paranın ödenebilmesi için hepsi bir tarafta muhasebe müdürünün imzası olması lazım, ya da muhasebe yetkilisinin imzası olması lazım. Yok. Meclisin karar alabilmesi için gerekçe olması lazım, bir gerekçeye dayanması lazım. O da yok. Bu 18 milyonun o gün aktarmış olması, bizi de ciddi manada sıkıntıya koydu çünkü o gün için TEDAŞ'a söz verilmiş, TEDAŞ faturaları ödenmediği için pazartesi günü Yozgat'ın elektriğini kesmek istediler. Vali Bey devreye girdi, biz girdik biraz zaman aldık. TEDAŞ'ın faturalarını ödeyeceğimizi söyledik, ödeme planı sunacağımızı söyledik. Arkadaşlar bunun üzerine gitmediler. Usulsüz olarak gönderilen bu 18 milyonun tekrar belediye bütçesine iadesini sağlamak için bütün yasal yolları kullandık, bütün yasal adımları attık. Sadece bu kadar söyleyeyim, gerekli her şey yapıldı. Ümit ediyorum ki kısa ya da uzun vadede bunun buraya gelmesi için uğraşacağız. Ben 2019'da ayrılırken YBK şirketinin personel sayısı beş kişiydi. Şu anda YBK şirketinin personel sayısı 105 kişi ve bunun getirdiği bir maliyet var belediyenin sırtına. Zarar eden bu şirket ana sözleşmesinde olmamasına rağmen, ana sözleşmesinde böyle bir hüküm olmamasına rağmen ortaklar kurulunda bir karar alıp, yine Yozgat Belediyespor'a sponsor olmak suretiyle 16 milyon lira da oradan aktarılmış. Bununla ilgili de gereken süreci başlattık. Belediyenin mevcut gelirleri giderlerinin şu anda sadece yarısını karşılayabilecek durumda."

"SON DÖNEMDE HEDİYE ÇEKLERİ DAĞITILMIŞ"

Seçim öncesinde hediye çeklerinin dağıtıldığını kaydeden Arslan, "Yozgat Belediyesi'nden yardım alan bizim envanterimizde kayıtlı 600 küsur hemşehrimiz var, ihtiyaç sahibi insanımız var. Son dönemde hediye çekleri dağıtılmış. Envanterimizde kayıtlı insanlardan, bu yardımlardan faydalanan insan sayısı sadece 240. Yani kendi envanterimizdeki insanlara dahi bu ulaşmamış. Ama öyle insanlara verilmiş ki; 100 tane çek filancaya, 50 tane çek filancaya, filancaya. Bütün bunların belediyeye getirdiği bir külfet var, ben inşallah bunları netleştikçe sizlerle paylaşacağım" dedi.