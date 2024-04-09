Yozgat'ın Yerköy İlçesindeki Bir Okulun Dolaplarında Oy Zarfları ve Yırtılmış Oy Pusulaları Bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ın Yerköy İlçesindeki Bir Okulun Dolaplarında Oy Zarfları ve Yırtılmış Oy Pusulaları Bulundu

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CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yerköy ilçesindeki bir okulun dolaplarında oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulunması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. Yaşar, seçimlerin yenilenmesini istediklerini bildirdi.

09.04.2024 10:52  Güncelleme: 12:21
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SEYFİ ÇELİKKAYA

CHP Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir okulun dolaplarında oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulunması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yerköy Atatürk ilköğretim okulunun iki farklı sınıfında 148 adet mühürlü boş zarf ele geçirilmiştir. Başka sınıflarda ise çok sayıda yırtılmış mühürlü oy pusulaları bulunmaktadır" dedi ve seçimlerin yenilenmesini istediklerini bildirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AKP adayı Fatih Arslan'ın 4 bin 182 oy alarak seçimi kazandı. Seçimlerde MHP adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102 oy, CHP adayı İlhan Yılmaz ise 3 bin 930 oy aldı. AKP'li Fatih Arslan mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından 7 Nisan Pazar günü, oy kullanılan okullardan birisinin dolaplarında mühürlü zarflar ile yırtılmış oy pusulaları bulunduğu ileri sürülünce savcılık emri ile polis okulda arama yaptı. Bulunan mühürlü zarflar ve oy pusulaları, sandık görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin de okula daveti ile tutanak altına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve CHP Belediye Başkan adayı İlhan Yılmaz da adliyeye gelerek, savcı ile görüştü.

"2 HAZİRAN'DA BU SEÇİMİN TEKRARINI BİZ İSTİYORUZ"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, savcı ile yaptığı görüşmenin ardından adliye sarayı önünde bekleyen seçmenleri bilgilendirerek, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi, geçen hafta Kayseri Pınarbaşı'nda da itirazlar vardı. Biz o seçimi 350 oy farkla kazanmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Deniz başkan 350 oy farkıyla o seçimi kazanmıştı. Fakat daha sonra karar alındı, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bu seçim 2 Haziran'da tekrar edilecek. 31 Mart öncesi biz biliyoruz ki burayı yüzde yüz kazanıyor mantığıyla gelmiştik ve görmüştük. Halkın iradesi burada ön plandaydı ve İlhan başkanımızın seçileceğine yüzde 100 inanıyorduk. Fakat gelin görün ki biz burada bir seçim güvenliğinin ortadan kalktığını gördük. Niye? Atatürk İlköğretim Okulu'nda az önce mühürlü zarfları gördük, pusulaları gördük ve bu pusulalar, bu zarflar burada göründüyse, bu seçim güvenliği ortadan kalkmıştır. ve biz itirazımızı daha önceden yaptık ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu itirazımızı reddetti. Ama biz biliyoruz ki burada yapılan tutanaklar, yüksek seçim kuruluna gönderilecek videolarla ortaya çıkarılarak bu seçim tekrardan 2 Haziran'da nasıl Pınarbaşı'nda yapılacaksa, başka yerlerde yapılacaksa Yerköy'de de mutlaka yapılması lazım. Mutlaka halkın iradesine sahip çıkılması lazım. Tabii ki sonucunda kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. 2 Haziran'da bu seçimin tekrarını biz istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nda da bu tekrarın olacağına inanıyoruz. Sonuna kadar da hakkımızı savunacağız."

"148 ADET MÜHÜRLÜ BOŞ ZARF ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, Yerköy Atatürk İlköğretim Okulu'nun iki farklı sınıfında 148 adet mühürlü boş zarf ele geçirildiğini belirterek, gelişmeleri şöyle özetledi:

"? Belediye Başkanlığı seçiminde Partimize 3 bin 930 oy verilmiş olup, 252 oy farkıyla seçimi AKP adayının kazandığı görülmektedir. Ancak İlçe Seçim Kurulunun seçim güvenliğini de sağlayamadığına yönelik itirazımız 31 Marttan beri devam etmektedir. Seçim günü birtakım usulsüzlükler tespit edildiği, sonrasında ise 671 oy geçersiz kullanıldığı, geçersiz oylara yönelik itirazlarımız nedeniyle sandıkların sayımına ilişkin taleplerimiz İlçe ve İl seçim kurullarınca ret edilmiştir. ?Bu defa 7 Nisan 2024 tarihinde Pazar günü, seçimin yapıldığı Yerköy Atatürk ilköğretim okulunun iki farklı sınıfında 148 adet mühürlü boş zarf ele geçirilmiştir. Başka sınıflarda ise çok sayıda yırtılmış mühürlü oy pusulaları bulunmaktadır.

?Bu deliller sonucunda emniyet mensupları gerekli araştırmayı yapmıştır. Emniyet ilgili video ve kayıtlarını, tutanaklarını savcılık makamına iletmiştir. Dolayısıyla seçimin sonucunu etkileyecek ölçüde iptal edilen oylar, mühürlü zarflar yırtılmış oy pusulaları bulunmuş olup, seçime hile karıştığı şüphe götürmez bir gerçektir. Seçim güvenliği sağlanamamıştır. Bu nedenle sonradan tespit ettiğimiz belgeler ve önceki gerekçelerimizi de ekleyerek itiraz hakkımızı bugün itibariyle kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim düşüncemiz ve talebimiz hiç kimsenin bir oyunu bize yazın istemiyoruz. Bir oyumuzu da bir başkasının hanesine yazılsın istemiyoruz. Ne kimsenin hakkına tenezzül ederiz ne de hakkımızı yediririz. Dolayısıyla Yerköy halkının iradesine sonuna kadar saygılıyız ama bu usulsüzlüklerin ilçe ve il seçim kurullarınca reddedilmesi dolayısıyla bugün itibariyle genel merkezimiz YSK'ya gerekli müracaatı olağanüstü itirazımızı yapmıştır. Seçim kurulu müdürümüz ve savcı bey'le görüşmemizde dünkü yapılan, tespit edilen daha doğrusu mühürlü zarfların video kaydının bir örneğini sayın savcımız talimat verdi, şimdi alıp onu da genel merkezimize ileteceğiz."

"ADALET NEYSE O OLSUN, SEÇİMİ BİZE VERİN DEMİYORUZ"

CHP Yerköy Belediye Başkan adayı İlhan Yılmaz ise şunları söyledi:

"31 Mart'ta bir seçim oldu Yerköy'de. Biz de bunun bir paydaşıydık. Seçim sonuçlarına göre seçimi 252 oyla kaybettik. Fakat içimize sinmeyen şeyler vardı. Bu da dün tescillendi, Atatürk İlköğretim Okulu'nda. Biz 31 Mart'tan bu yana seçmenimizin helal oylarının peşindeydik. Hiç bırakmadık. Şimdi mücadelemiz devam ediyor. Herkes müsterih olsun. Şu anda adalet kapısının önündeyiz. Bu memlekette adaletsiz, adaletsizlik yapanları da memleketin vicdanına havale ediyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana oy veren insanların sesi için burada değilim. AK Parti'nin helal oyları içinde buradayım, MHP'nin helal oyları için de diğer partilerin seçmenleri için de buradayız. Adalet neyse o olsun, biz adalet istiyoruz, seçimi bize verin demiyoruz. Ama hak eden şaibesiz bir şekilde koltuğunda rahatça otursun telaşındayız."

Kaynak: ANKA

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