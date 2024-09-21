Yozgat\'ta Kanser Farkındalık Çalıştayı

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Derneği tarafından, Yozgat Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kanser Çalıştayı" etkinliğine yurt dışından da konusunda uzmanlar katıldı. Türkiye'de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, kanser hastaları da verdikleri mücadeleyi katılımcılarla paylaşıp, "hastalıktan korkmayın, mücadele edin" mesajı verdi.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde, Yozgat Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kanser Çalıştayına Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den politika yapıcılar, doktorlar, akademisyenler, kanser hastaları, STK'lar, gençler ve gençlik çalışanları katıldı. Katılımcılar, çalıştay öncesinde Türkiye'nin ilk milli parkı çamlıkta da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. SORGED tarafından Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında hazırlanan 'Sağlıklı Yaşam için Spor' başlıklı proje kapsamında farklı etkinliklerin düzenlendiği, kanser çalıştayının da bu etkinliklerden biri olduğu kaydedildi. Çalıştaya Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki fakültelerde eğitim gören öğrenciler de katıldı.

Kanser hastası kadınlara "gruplarla çalışın" önerisi

Çalıştaya Makedonya'dan katılan psikolog Katerina Petrovska, "Makedonyalıyım, psikoloğum ve kanser üzerine çalışıyorum Kanser hastası kadınlar kendi kendilerine bu konu üzerine çalışmayı ve bu hastalıktan sonra vizyonlarında neler yapabileceğini düşünmelerini tavsiye ederim. Ana amaç hayat, amaçlarını bulmasını yol çizmelerini sağlamak. Onları gruplarla birlikte çalışmalarını öneririm. Çünkü gruplar onlara destek sağlar, yalnız kalmamalarını sağlar" diyerek, tavsiyelerde bulundu.

"Kanserle mücadelede bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz"

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 2014 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduklarını hatırlatarak, gençlik bilgilendirmeleri, gençlik çalışmaları üzerine etkinlikler yaptıklarını aktardı.

" Eğitim, kültür, sanat, çevre, sağlıklı yaşam, spor gibi birçok alanda özellikle 21'inci yüzyıl yetkinlikleri üzerine çalışıyor derneğimiz" diyen Uğuz şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada kanser çalıştayı yapıyoruz. Aslında bu çalıştay bir projemizin bir faaliyeti. Sağlıklı yaşam için spor projemiz var, bu proje Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen bir proje. Proje kapsamında 80'e yakın yurt dışından İtalyan, Makedonya, Ürdün ve Türkiye'den katılımcılar olmak üzere sağlıklı yaşam, spor, obezite, kanser, çevre üzerine çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bu gönüllülerimiz Sorgun'daki, Yozgat'taki gençlerimiz için, vatandaşlarımız için farkındalık etkinlikleri düzenliyor, çalışmalar yapıyorlar yerelde. Çalışmaları yürütürken tabii ki de kendi becerileri ve yetkinliklerini de kendilerini de geliştiriyorlar. Türkiye'deki kültürü, Türk kültürünü öğreniyorlar. Biz de aynı zamanda onların kültürlerini öğreniyoruz. Yabancı dil önemli dünya vatandaşı olabilmemiz için. İngilizce, Fransızca, Arapça, İtalyanca gibi birçok alanda da dil eğitimleri yapıyoruz. Bu projemiz bir yıldır devam ediyor ve biz bir yıldır kanser üzerine çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle kadınlarımızı, gençlerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz, farkındalık, eğitimleri düzenliyoruz. Bugünkü çalıştayımız biraz daha uluslararası oldu. Çünkü yurt dışından da Makedonya'dan, İtalya'dan, Ürdün'den ve Fransa'dan burada misafirlerimiz var, konuşmacı misafirlerimiz var alanında uzman. Dolayısıyla da aslında bu çalıştay uluslararası bir çalıştay. Yerelde de biz kendimiz bölgemizde, Yozgat bölgesinde de kanserle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Kanser çalıştayımız dün başladı, bugün sona erdi. Bugün gerçekten çok alanında uzman doktor, profesörlerimiz, kanser hastalarımız hikayelerini paylaştılar. Verimli bir çalıştay oldu. Uluslararası bir çalıştay olduğu için yurt dışından da misafirlerimiz, konuşmacılarımız vardı. Bugün Yozgat bölgesinde kanserle ilgili bir farkındalık yarattığımızı, kanserle mücadelede bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Umarım faydalı olmuştur katılımcılarımız için de. Bu çalıştayımızın devamı gelecek, her yıl böyle onkoloji günleri olarak kanser çalıştayları olarak. Çünkü bu konuyu önemsiyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek."