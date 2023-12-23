Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki baba ocağına ulaştı.

ŞEHİDİN ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), şehadet haberi Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin şehadet haberini, babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan'a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

NE OLDU?

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi. Dün de Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit olmuştu. Böylece bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi.