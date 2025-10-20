Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı - Son Dakika
Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı

20.10.2025 10:44
Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Yusuf Şahan, arkadaşından traktör ödünç istemesiyle başlayan hikayesini bugün 350'den fazla eski dönemden kalma eşyaların sergilendiği bir müzeye dönüştürdü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Yusuf Şahan'ın, 45 yıl önce tarlasında çalışmak için traktöre ihtiyacı oldu. Komşusundan ödünç alama talebi reddedilince hırs yapan Şahan, kısa sürede kendi traktörünü aldı.

KENDİ MÜZESİNİ KURDU

O günden sonra eski tarım aletlerine ilgi duymaya ve toplamaya başlayan Şahan, yıllar içinde eski tarım aletlerini, radyoları, gaz lambalarını ve taş plakları tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getirdiği eşyaları evinin alt katında sergilemeye başladı. Şu anda müzesinde 100 ila 150 yıllık 350'den fazla eski dönemden kalma eşya bulunuyor.

Kötü komşu hem traktör hem dükkan sahibi yaptı

"BİR TRAKTÖR İSTEDİM VERMEDİLER, ŞİMDİ 4 TRAKTÖRÜM VAR"

"Zamanında bir traktör istedim vermediler, şimdi 4 traktörüm var" diyen Yusuf Şahan "Birinden bir motor istedim vermedi. Kötü komşu da mal sahibi eder deyimiyle bu yola çıktım. Bende 4 motor var şimdi çok şükür birisi 100 yaşında, 60 yaşında olan var, 55 yaşında olan var. Yenisini verseler almam burada 150 senelik tarihi bir silah çalışmıyor. Burada tarihi silahlar var, vatandaşın getirdikleri var. Bunları toplamaya başladım ve tamirini yapmaya başladım. Kafam bozuldu mu bir plak dinliyorum bir radyo dinliyorum burada mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Kötü komşu hem traktör hem dükkan sahibi yaptı

"VATANDAŞ GELSİN ÜRÜNÜN DEĞERİNİ GÖRSÜN"

"Bu eşyaların hiçbiri diğerinden üstün değil, hepsi birer hatıra" diyen Şahan "Şu radyoların güzelliğine bak, ben bunlara hayran kalıyorum. Şu tesbihlere hayran kalıyorum. Kendiliğinden de çoğalıyor, bereketleniyor. Burada satmayı da düşünmüyorum. Bir yere taşımayı da düşünmüyorum. Vatandaş gelsin kapım açık çayını içsin görsün bir ürünün geri dönüşümünü, değerini bilsin. Bu ürünleri kırıp çöpe atmayın değeri bilen birine verin veya tamir ettirip koyun evin bir köşesinde dursun" şeklinde konuştu.

Kötü komşu hem traktör hem dükkan sahibi yaptı
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı - Son Dakika
