Zeytin üreticisi maliyetlere yenildi, belediyenin ihalesi boş kaldı - Son Dakika
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Zeytin üreticisi maliyetlere yenildi, belediyenin ihalesi boş kaldı

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Zeytin üreticisi maliyetlere yenildi, belediyenin ihalesi boş kaldı
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Zeytin üreticisi maliyetlere yenildi, belediyenin ihalesi boş kaldı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde belediyeye ait zeytinliklerin sezonluk kiralama ihalelerine bu yıl teklif gelmedi. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, üreticilerin artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zeytinlerini toplamakta dahi zorlandığını belirterek, "Bu çiftçi yaşatılmayınca, bu üretim olmayınca yaşamın devam etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde belediyeye ait zeytinliklerin sezonluk kiralama ihalelerine bu yıl teklif gelmedi. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, üreticilerin artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zeytinlerini toplamakta dahi zorlandığını belirterek, "Bu çiftçi yaşatılmayınca, bu üretim olmayınca yaşamın devam etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Karacasu Belediyesi tarafından farklı mahallelerde bulunan taşınmazların, iş yerlerinin ve sezonluk zeytin mahsullerinin kiralanması ve satışı için düzenlenen ihaleler, bu yıl önceki dönemlerin aksine oldukça düşük katılımla gerçekleşti. Belediye Encümeni huzurunda yapılması planlanan ihalelerde Geyre Mahallesi'ndeki restoran ve dükkanlar, Yaylalı Mahallesi'ndeki iş yerleri, zeytin ağaçlı arsalar, sezonluk zeytin mahsulleri ve 2015 model kamyonet için teklif sunan olmadı. İhalede yalnızca Yaylalı Mahallesi Sevenler Caddesi ile 24. Sokağın kesişiminde, Şehitler Parkı karşısında bulunan 5 metrekarelik ATM yeri için teklif verildi.

BÜYÜKYAPICI: "MALİYETLER İŞÇİ PARASINI BİLE KURTARMIYOR"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, geçmiş yıllarda yoğun talep gören belediyeye ait zeytinliklerin bu yıl talipsiz kalmasının, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların göstergesi olduğunu söyledi.

Büyükyapıcı, "Bu sene birçok üründe olduğu gibi zeytincimiz de çok mağdur oldu. Bu mağduriyet maalesef işçi parasını, toplama parasını kurtarmayan bir maliyet. Çiftçimiz kendi ürününü bile toplamakta sorun yaşarken, topladığı ürünle işçi parasını karşılayamazken, ihale ile sattığımız zeytinleri dışarıdan alma talebini değerlendiremez olduk" dedi.

İkinci ihalelerden sonuç almayı umduklarını ancak tarım sektöründeki tablonun genel olarak umut vermediğini belirten Büyükyapıcı, Aydın'da incir ve zeytinin, ülke genelinde ise buğday, üzüm ve narenciye gibi birçok ürünün benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"ZEYTİN AĞAÇLARI DA KESİLMEYE BAŞLARSA…"

Tarım sektöründeki maliyet artışlarının üretimi tehdit ettiğine dikkati çeken Büyükyapıcı, üreticinin desteklenmemesi halinde ağaçların kesilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Büyükyapıcı, "Geçmiş yıllarda narların kesildiğini, şimdi artık narenciye ve limon ağaçlarının kesilmeye başladığını hatırlıyoruz. Yarın zeytin ağaçları da kesilmeye başlarsa bu insanların çok zor durumda kalacağı açık. Bu çiftçi yaşatılmayınca, bu üretim olmayınca yaşamın devam etmeyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Çiftçinin ayakta kalabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini belirten Büyükyapıcı; kooperatiflerin kurulması, devlet desteklerinin artırılması ve kapsamlı toplantılarla çözüm yollarının aranması çağrısında bulundu.

TEKLİF VEREN OLMADI

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilmesi planlanan ihale sürecinde Geyre Mahallesi'ndeki restoran ve dükkanlar, Yaylalı Mahallesi'ndeki dükkanlar, çeşitli mahallelerdeki zeytin ağaçlı arsalar, muhtelif mahallelerdeki sezonluk zeytin mahsulleri satışları ile 2015 model Ford Transit marka kamyonetin satış ihalesine katılan kimse olmadı. Yoğun bir portföyü kapsayan ihale sırasında belediye binasında sessizlik hakim olurken, sadece Yaylalı Mahallesi Sevenler Caddesi ile 24. Sokağın birleştiği noktada yer alan 5 metrekarelik ATM yeri için teklif sunuldu.

ÖNCEKİ YILLARDA YOĞUN TALEP GÖREN DÜKKANLAR BOŞ KALDI

İlçede kiralık dükkan seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle geçmiş yıllarda belediyeye ait iş yerlerine yoğun talep gösterilirken, bu yılki ihalelerde ise katılım olmadı. İlçe merkezindeki dükkanların yanı sıra dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti girişinde bulunan restoranın ihalesine de teklif gelmedi.

Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerine kurulu restoranda, konaklama amacıyla kullanılabilecek bungalov evler de bulunuyor. Mevcut işletmecisinin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle restoranın şu anda kapalı olduğu belirtildi.

24 ZEYTİNLİK İÇİN 15 İHALEDE TEKLİF VERİLMEDİ

Belediyeye ait zeytinlikler, her yıl sezonluk olarak kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılıyor. İhaleyi kazanan yurttaşlar, zeytinleri toplayarak satışından gelir elde ediyor. Önceki yıllarda her zeytinlik için birden fazla talipli çıkarken bu yıl sezonluk bedelleri 6 bin ile 60 bin lira arasında değişen, 24 ayrı noktadaki zeytinlik için düzenlenen 15 ihaleye teklif veren olmadı.

Zeytin fiyatları henüz belli olmadan eylülde gerçekleştirilen diğer zeytinlik ihalelerinde yoğun katılım yaşanırken bu yılki ihalelerde sessizlik hakim oldu. Sofralık zeytinin kilogram fiyatının 20 liranın altına düşmesi, zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artması ve zeytinyağı fiyatlarının düşük kalması üreticilerin zeytinliklere talebini azalttı. Çok sayıda üreticinin kendi zeytinini dahi ağaçta bırakmak zorunda kalması, belediyeye ait zeytinliklere talip çıkmamasının arkasındaki ekonomik tabloyu ortaya koydu.

İKİNCİ İHALE 6 KASIM'DA

Katılımcı çıkmayan ihaleler için ikinci ihale tarihi 6 Kasım 2026 olarak belirlendi. İhalelerin aynı yer ve saatlerde yeniden yapılacağı, sonuç alınamaması durumunda ise idarenin uygun görmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi kapsamında 15 gün içinde pazarlık usulüne başvurulabileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Mustafa BüyükyapıcıKaracasuZeytinAydınYerelSon Dakika

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