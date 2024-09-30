Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Konserlerle Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Konserlerle Coşkuyla Tamamlandı

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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 1. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, ünlü sanatçıların katılımıyla renkli konserlerle sona erdi. Ali Rıza Yılmaz, Siyam ve Ebru Yaşar, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

30.09.2024 22:16  Güncelleme: 22:27
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Zeytin ve Zeytinyağı Festivali konserlerle son buldu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin son gününde sanatçı Ali Rıza Yılmaz, Siyam ve Ebru Yaşar hayranlarıyla buluştu.

Konserler Şehir stadyumurda gerçekleşti. Konsere, ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de çok sayıda müszeksever katıldı. Sanatçı Ali Rıza Yılmaz, söylediği türkülerle konsere gelenlere neşeli dakikalar yaşattı. Ardından sahne alan Siyam ise hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, "Roma kralı Sezar Mısır prensesi Kleopatra güzelliğini zeytinyağına borçlu. Zeytinyağınıda Mut'tan götürürmüş dedi. Kendisine Başkan tarafından zeytin hediye edilen Ebru Yaşar, Başkana zeytin nasıl tatlandığını sordu, Başkanda zeytinin nasıl tatlandığını anlatıp inşallah senide zeytinyağı güzelleştirecek inşallah bizler Mutluyuz inşallah sende Mutlu olursun" dedi.

Konsere gelenlerin coşkulu alkışlarıyla sahneye çıkan Ebru Yaşar ise, 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında, Mut ilçesinde on binlerce hayranına muhteşem bir konser verdi. Kendisine Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafında Zeytin ve zeytinyağı hediye edildi.

Başkan tarafından birde Zeytin ağacı verilmesi üzerine Ebru Yaşar, "Ben inşallah buradan götürdüğüm zeytinle zeytinyağıyla güzelliğime güzellik katıp bir iki sene sonra tekrar karşınıza çıkacağım inşallah. Bir bakmışsınız medyada çıkan habere gör, Ebru Yaşar güzelleşiyor mu gençleşiyor mu bende o zaman Mut Zeytin ve zeytinyağından diyeceğim" dedi.

Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçılara plaket ve zeytin fidanı takdim edildi.

Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Konserlerle Coşkuyla Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Konserlerle Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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