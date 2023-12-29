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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'Özgür Filistin' sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'Özgür Filistin' sergisi düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde dünya ve Türkiye'den pek çok sanatçı ve akademisyenin eserlerinden oluşan 'Özgür Filistin' adlı sergi düzenlendi. Sergide, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve insanlara bilinç kazandırmak amacıyla toplam 50 afiş sergilendi. Sergiye Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden sanatçılar, akademisyenler ve grafik tasarımcılar katıldı. Rektör İsmail Hakkı Özölçer, etkinlikle öğrencileri ve toplumu dünya meselelerine duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde \'Özgür Filistin\' sergisi düzenlendi
29.12.2023 - 22:11,
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, dünya ve Türkiye'den pek çok sanatçı ve akademisyenin eserlerinden oluşan" Özgür Filistin" adlı sergi düzenlendi.

Farabi Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hakim Arif Saraç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferezli Meslek Yüksekokulu (MYO) Tasarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Asım Topaklı ve ZBEÜ Ereğli MYO Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Zehra Çolak Topaklı küratörlüğünde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sanatın sesiyle destek olmak, insanlara bilinç kazandırmak ve tepkiyi görsel iletişim yoluyla göstermek için düzenlenen sergide toplam 50 afiş sergilendi.

Sergide Türkiye başta olmak üzere, İspanya, Endonezya, Japonya, Ürdün, Irak, İran ve İngiltere'nin de aralarında yer aldığı birçok ülkeden sanatçılar, akademisyenler ve grafik tasarımcıların eserleri yer aldı. Serginin açılışında konuşan Rektör Özölçer, ZBEÜ olarak sadece bilim ve eğitim alanında değil, aynı zamanda sanatın, kültürün ve insan haklarının savunucusu olarak da sorumluluk taşıdıklarını vurguladı ve bu tür etkinliklerle öğrencileri, akademisyenleri ve toplumu daha geniş bir perspektiften dünya meselelerine duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Rektör Özölçer, etkinliği düzenleyen Doç. Dr. Asım Topaklı ile Öğr. Gör. Zehra Çolak Topaklı'ya teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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