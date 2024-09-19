15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, okey oynarken yakalandı - Son Dakika
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15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, okey oynarken yakalandı

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Bursa'da, çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D., 10 yıl 8 aydır kaçmak için dağlarda çobanlık yaptı. Yakalanmamak için kendisini ağabeyinin adıyla tanıtan Davut D. kendini okey masasında ele verdi. Arkadaşıyla buluşmak için şehir merkezine gelen Davut D., polis tarafından okey oynarken yakalandı.

19.09.2024 10:33  Güncelleme: 11:19
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçaklar için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan detaylı çalışmada, 'hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 9 adet yakalanma emri ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D.'i detaylı takibe aldı.

KENDİSİNİ AĞABEYİNİN İSMİYLE TANITTI

Yapılan çalışmalarda şahsın 10 yıl 8 aydır kaçtığı, yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaptığı ve sabit bir adresinin olmadığı tespit edildi.

10 yıldır dağlarda saklanıyordu! 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, okey oynarken yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Davut D.'nin çalıştığı yerlerde kendisini ağabeyi olan Ali D. olarak tanıttığını belirledi. Çobanlık yaptığı Karacabey'in Tophisar köyünden 10 yıl 8 ay sonra bir günlüğüne merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ne geleceği belirlenen Davut D.nin arkadaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.

OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Esenevler Mahallesi'nde tedbir alan ekipler, şüpheli Davut D.'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra arkadaşının yanına gelen Davut D.'yi okey masasında çay içerken yakalayan ekipler gözaltı işlemi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Davut D. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

10 yıldır dağlarda saklanıyordu! 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, okey oynarken yakalandı
15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, okey oynarken yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, okey oynarken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Veysi Karaman:
    memur bey tura dönüyorum 1 dk bekler misiniz:)) 14 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Napcan made in turkey burası 9 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Emniyet ekiplerini tebrik ediyorum 8 2 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    ifadesi alınıp denetimli serbest 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    polislere ödül ve madalya verilmeli..8 ay yakalanamayan adamı okey masasında yakalamak az ofis değil.! 5 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    İhbar olmazsa kimse yakalayamaz 4 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Neden bu kadar uzun süre kaçıyorsun ki zaten kaçtığın süre kadar o kadar ceza almadan çıkmıştın çoktan 3 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Mal 1 0 Yanıtla
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