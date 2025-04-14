Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti - Son Dakika
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Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

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Akran şiddetine bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde 13 yaşındaki kız öğrenci R.Ş.'nin, okulun arka bahçesinde yaşıtı D.D.'yi darbettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, R.Ş. ise gözaltına alındı.

14.04.2025 17:10
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan 23 Nisan Ortaokulu'nun arka bahçesinde 13 yaşındaki öğrenci R.Ş., yaşıtı D.D.'yi darbetti.

13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

O anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşılırken, D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

TEKME VE YUMRUK ATTI

Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ve ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı.

13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

"YANINA ÇAĞIRDI"

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada dövdüğünü söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti
Muğla\'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti
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Kaynak: DHA

Yatağan, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mert çelik:
    çok sıradan olaylar 1 10 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Aptallar dağdan inme. 0 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zukin birbirinizi 0 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Sidikli ergenlik dönemi 0 0 Yanıtla
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