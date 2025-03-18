14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti - Son Dakika
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14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti

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Ankara'da şüpheli bir şekilde 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesine attığı mesaj yürekleri dağladı. Şeyma'nın, annesinin "Nasıl geçiyor hayat?" mesajına "Çok güzel" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

18.03.2025 16:23  Güncelleme: 16:46
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Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta 15 Mart Cumartesi günü dehşet yaşandı. Şeyma Gökçe (31), sevgilisi Hüseyin Uyucu (28) ile yaşadıkları binanın 14'üncü katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeyma Gökce, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti

SEVGİLİSİ UYUYORMUŞ

Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Hüseyin Uyucu'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı. Yanıt alamayan ekipler Cumhuriyet savcısına bilgi vererek kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak içeri girdi. Ekipler Uyucu'yu yatak odasında uyurken buldu. Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENCEREDE SEVGİLİSİNİN PARMAK İZLERİ

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti

ANNEDEN ŞİDDET İDDİASI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

ŞEYMA'DAN BİR GÜN ÖNCE "HAYAT GÜZEL" MESAJI

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, "Nasıl geçiyor hayat?" diye soran annesine "Çok güzel" yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.

14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
14\'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma\'nın annesine attığı mesaj kahretti
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Gökçe, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti - Son Dakika

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