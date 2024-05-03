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15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK - Şırnak merkezli 15 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderterek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş illerinde 39 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı, 1 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.