15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-43' Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-43' Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda yapılan incelemelerde 313 milyon TL işlem hacmi tespit edildi ve çeşitli suç aletlerine el konuldu.

04.06.2024 14:54
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15 ilde düzenlenen "Sibergöz-43" Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun olmak 15 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığı açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca,147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası'na el konuldu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-43' Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-43' Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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