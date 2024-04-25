23 Nisan Gösterileri Sırasında Öğretmene Veli Saldırısı: Öğretmen Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

23 Nisan Gösterileri Sırasında Öğretmene Veli Saldırısı: Öğretmen Hastanelik Oldu

23 Nisan Gösterileri Sırasında Öğretmene Veli Saldırısı: Öğretmen Hastanelik Oldu

Esenler'de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu'nda 23 Nisan gösterileri sırasında çıkan tartışmada bir veli, Türkçe öğretmenine saldırarak darbetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırıldı. Öğretmenin şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

25.04.2024 11:42  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay 23 Nisan'da saat 11.00 sıralarında Esenler'de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 23 Nisan gösterileri sırasında veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi. Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.'yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmeni whatsapp grubunda neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı. Mehmet Ş.'yi öğretmene saldırarak darbetti. Araya diğer öğretmenler girdi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Darp raporunu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi'ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

"HOCAYA KAFA ATTIKTAN SONRA YUMRUKLA SALDIRIYOR"

Olayı gören velilerden Veysel Azbay, "Gösteri esnasında olmuş olay. Öğrenin velisi gösteri yerine gelince tartışma çıkıyor, hocaya kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Okuldaki öğretmenler ambulansı çağırıyorlar, o esnada 'öğrenci velisi öğretmeni dövdü, durumu iyi değil" dediler" diye konuştu.

"AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Kızını 23 Nisan gösterilerinde izlemeye giden Ali Fidan ise, "Aşağı indiğimde öğretmenin ağzı burnu kırık içinde elini yüzünü yıkıyordu ancak kimin vurduğunu görmedim. Olay anında ben zaten okula kızımı izlemeye gidiyordum. Polis çağrıldı, öğretmenin ağzı burnu kan içindeydi. Diğer öğretmenler yıkıyordu" dedi.

Kaynak: DHA

23 Nisan, Esenler, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 23 Nisan Gösterileri Sırasında Öğretmene Veli Saldırısı: Öğretmen Hastanelik Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 15 yaşında koca delikanlı oldu İşte filozof Atakan’ın son hali 15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:49:44. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan Gösterileri Sırasında Öğretmene Veli Saldırısı: Öğretmen Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement