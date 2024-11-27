6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı

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Antalya'da eşinin kıskançlık krizine uğrayan bir kadın, kocası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çocuklarının evde olmadığı sırada meydana gelen olay sonrası şüpheli koca, karakola giderek teslim oldu. Olayın ardından eve gelen kadının kızının 'Bana annemi gösterin' feryadı yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.11.2024 22:01
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Antalya'da kıskançlık krizine giren koca, 6 çocuğunun annesi eşini öldürdükten sonra teslim oldu.

TALİHSİZ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine gelen Abdullah P. (55), eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında eşini tabancayla vurduğunu, silahı da evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini belirtti. İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Hale Akbaş Poyraz'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızını ekipler ikamete almadı.

KIZININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, feryatları yürek dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, Gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekibine "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Savcılık ve Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hale Akbaş Poyraz'ı cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi götürülürken ise kardeşi "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

KIZINA 'ÇARŞIDAYIM' DEMİŞ

Hale Akbaş Poyraz'ın kızının olay yaşadıktan kısa bir süre eve geldiği ancak kapıyı açan olmayınca Abdullah P'yi aradığı ve kendisine "Çarşıdayım" dediği, şüphelinin polisteki ilk ifadesinde ise kıskançlık krizi sonrası eylemini gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Antalya, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • V. A.:
    15 yaş.. en fazla 6-7 yas olmalı gerisi sıkıntılı.. 0 0 Yanıtla
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