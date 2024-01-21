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ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika
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ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. En çok kayıp Tennessee'de yaşanırken, birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

21.01.2024 - 22:54,
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ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a yükseldi.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

ABD'DE CAN KAYBI 89'A YÜKSELDİ

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

TENNESSEE FELAKETİ YAŞIYOR

En çok kayıp en az 25 can kaybı ile Tennessee'de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti. Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

PEK ÇOK EYALETE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi
ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi
ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi
ABD\'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89\'a yükseldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • XYZ: Bu soguklardan bize de gelsiiinnn. Hasret kaldik yillardir. Yanıtla 4 4
  • Tamer Tasci: ALLAH O SOĞUKLARI ABD YE OZEL YAPDI BUTUN INSANLARI DONARAK ÖLUR INSALLAH CUNKI ABD Kahrolsun lanetlendim ABD dünyada çok büyük felaketler yaşayacak inşallah depremde olacak. Amin.surynurler insallah Yanıtla 0 0

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika
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