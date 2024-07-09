ABD'nin Texas Eyaletinde Beryl Kasırgası 6 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Beryl Kasırgası 6 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kasırga, Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi de etkileyecek.

09.07.2024 13:20  Güncelleme: 13:44
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ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kasırga, Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi de etkileyecek.

BİLANÇO HER GEÇEN SAAT AĞIRLAŞIYOR

Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırgada bilanço ağırlaşıyor.

2.7 MİLYON EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

"HER YERDEN YARDIM ÇAĞRISI ALIYORUZ"

Texas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, "Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi. Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

KASIRGA TOPLAM 17 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Daha önce Grenada, Kuzey Venezuela, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

ABD\'nin Texas Eyaletinde Beryl Kasırgası 6 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Texas Eyaletinde Beryl Kasırgası 6 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Texas Eyaletinde Beryl Kasırgası 6 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika
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