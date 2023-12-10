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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

10.12.2023 - 20:18,  Güncelleme: 20:41
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

İşte kaza yerinden görüntüler:

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı
Adıyaman\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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