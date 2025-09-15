Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti

Haberin Videosunu İzleyin
Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti
15.09.2025 22:02  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti
Haber Videosu

Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan Şerafettin B., 1.47 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı. Polis ekiplerine uzun süre yalvaran sürücü, cezai işlem sonrası bu kez beddua etti. Ehliyetine 2 yıl el konulurken, 11 bin 622 TL ceza kesildi.

Aksaray'da cezaevinden izinli çıkıp alkol aldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte aracıyla trafiğe çıkan sürücü, ikinci kez alkollü halde yakalandığı polis memurlarına önce yalvardı, sonra da beddua yağdırdı.

Olay, Tacin Mahallesi 100. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde rutin trafik denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Yeşilova istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADN 999 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Şerafettin B. (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, alkollü olabileceği ihtimali üzerine sürücüye alkol kontrolü yapmak istedi. Polis memurunun alkol metreyi uzatmasıyla birlikte alkollü olduğunu itiraf eden sürücü, alkol metreye üflemek istemeyip polis memuruna uzun süre dil döktü.

Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüden Polis Memurlarına Beddua

"DEVLET MEMURUSUNUZ BİZİM SAYEMİZDE"

Cezaevinden izinli çıktığını ve iki duble içtiğini ifade eden sürücü, "Cezaevinden izinli çıktım, çoluğum çocuğum var. İki duble içtim. Komiserim ne olur cezaevinden izinli çıktım ve iki duble içtim. Yalvarıyorum komiserim. Çoluğum çocuğum var, Allah'ınızı severseniz ne olur şu çocukların yüzü suyu hürmetine. Yemin ederim çocuk hasta diye çıktım. Sizin de çocuğunuz var. Komiserim Yeşilova'dan buraya kadar geldim. Şimdi üfledim iyi oldu mu komiserim? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Biraz idare edin. Devlet memurusunuz, bizim sayemizde" dedi.

Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüden Polis Memurlarına Beddua

"BİZİM BEDDUAMIN SİZİ ONDURUR MU?"

Alkol metreye üflemeyip dakikalarca polis memurlarına dil döken sürücü, alkol metreye üflemekten kurtulamadı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis memurlarının cezai işlem için polis otosu başına aldığı Şerafettin B., "Allah inşallah sizin de başınıza verir. Başka bir şey demiyorum. İnşallah Cenab-ı Allah ondurur sizi. Yani kar mı ettiniz? Bizim bedduamız sizi ondurur mu? İnşallah onmazsınız" diyerek beddualar yağdırdı. Önce "hastane" dedi, "düğün" deyip ailesine kızdı.

Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüden Polis Memurlarına Beddua

11 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Cezai işlemlerin ardından ailesine dönen sürücü, kendi sözleriyle hastane bahanesini çürütüp, "Dedim ki size bu düğünü bana denk getirmeyin" dedi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren Şerafettin B.'nin ikinci kez alkollü yakalandığı tespit edilirken, ehliyetine 2 yıl boyunca el kondu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira para cezası kesilerek, araç yanında bulunan eşine teslim edildi. Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, aksaray, trafik, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı
Kayseri’de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi Kayseri'de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi
CHP kurultay davası: Neden açıldı, sonuçları ne olabilir CHP kurultay davası: Neden açıldı, sonuçları ne olabilir?
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
CHP’de gözler 24 Ekim’e çevrildi Çıkacak karar olağanüstü kurultayı etkiler mi CHP'de gözler 24 Ekim'e çevrildi! Çıkacak karar olağanüstü kurultayı etkiler mi?
Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi
Sezin’i ezip annesine hakaret etmişti Para cezası aldı, ertelendi Sezin'i ezip annesine hakaret etmişti! Para cezası aldı, ertelendi
4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18’e yükseldi 4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18'e yükseldi
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor işte ilk hafta programı Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı
Kızılcık Şerbeti bitiyor mu Yapımcıdan resmi açıklama geldi Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Yapımcıdan resmi açıklama geldi
Galatasaray’ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

09:29
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti Bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
09:03
Fenerbahçe’nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
09:00
Evlenecek çiftlere “ehliyet“ geliyor Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
Evlenecek çiftlere "ehliyet" geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
08:50
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı Asıl hedefi bakın neresiymiş
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş
08:49
Kesenin ağzı açıldı Galatasaray’dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi
Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi
08:39
Filipe Luis, Fenerbahçe’nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi
Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi
08:29
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
08:23
İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
07:57
Kara harekatı başlatan İsrail’den ilk açıklama: Gazze yanıyor, durmayacağız
Kara harekatı başlatan İsrail'den ilk açıklama: Gazze yanıyor, durmayacağız
07:44
Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
06:53
İsrail topyekün işgale başladı Tanklar Gazze’ye girdi
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi
04:59
İstanbul’un göbeğinde korkunç olay Ağaca asılı bulundu
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu
01:19
Annenin 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda korkunç detaylar
Annenin 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 09:37:29. #7.11#
SON DAKİKA: Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.