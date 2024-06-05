Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. M.Y. adlı şahıs pompalı tüfekle Yılmaz Aytaç'ı ve yanındaki kardeşi Ömer Aytaç'ı vurdu. Yılmaz Aytaç olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Aytaç ise hastaneye kaldırıldı. M.Y. jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 01:39
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Ankara'nın Haymana ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Haymana'ya bağlı Yurtbeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle M.Y. ile Yılmaz Aytaç arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, M.Y pompalı tüfekle Yılmaz Aytaç'ı ve yanındaki kardeşi Ömer Aytaç'ı vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından Yurtbeyli Mahallesi'ne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz Aytaç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kardeşi Ömer Aytaç ise ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.Y. jandarma ekiplerine teslim oldu. Öte yandan köye olayların büyümemesi için çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA aracı sevk edildi. Haymana Cumhuriyet Savcılığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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