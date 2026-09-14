Mahallelinin korkulu rüyası oldu! 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu - Son Dakika
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Mahallelinin korkulu rüyası oldu! 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde mahallelinin "kaza yokuşu" olarak adlandırdığı noktada son 3 ayda 2 araç yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Son kazada başka bir aracın üzerine düşen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, mahalle sakinleri daha büyük bir facia yaşanmadan bölgeye istinat duvarı yapılmasını istedi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde bulunan yokuşlu yol, peş peşe yaşanan kazalar nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Yol kenarında korkuluk bulunmaması nedeniyle son 3 ayda aynı noktada 2 araç yaklaşık 2 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu.

OTOMOBİL BAŞKA BİR ARACIN ÜZERİNE UÇTU

Son kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 34 EVY 603 plakalı otomobil, rampa yukarı çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvardan aşağı uçtu. Otomobil, yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan başka bir aracın üzerine düştü.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahallelinin korkulu rüyası oldu! 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu

AYNI NOKTADA 3 AY ÖNCE DE KAZA YAŞANDI

Mahalle sakinleri, yaklaşık 3 ay önce de aynı noktada bir aracın aşağıya düştüğünü belirtti. Bölgede herhangi bir korkuluk veya yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyen vatandaşlar, yeni kazaların yaşanmaması için kalıcı çözüm talep etti.

"TORUNLARIM BURADA OYNUYOR"

Son kazada üzerine otomobil düşen aracın sahibi İsmail Aşık, bölgenin depremden bu yana bu durumda olduğunu belirterek istinat duvarı yapılmasını istedi.

Mahallelinin korkulu rüyası oldu! 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu

Aşık, "Burada dün kaza oldu, yaklaşık 3 ay önce de burada bir araç düşerek kaza yaptı. Dün de komşu köyden birisi misafirliğe gelmiş, misafirlikten geri dönerken aracı aşağıya düştü. Aşağıya düşünce araç, benim aracımın üzerine düştü. Yaralanma oldu, ambulansı çağırdık ve hastaneye götürdüler. Burası depremden beri bu halde duruyor. Biz buraya istinat duvarı istiyoruz. Burada benim torunlarım oynuyor. Burada bir daha kaza olmasın, kötü bir olay yaşanmadan bir çözüm istiyoruz" dedi.

"DEFALARCA UYARILMAMIZA RAĞMEN TEDBİR ALINMADI"

Mahalle sakinlerinden Ali Acar da aynı noktada ikinci kez benzer bir kazanın meydana geldiğine dikkat çekerek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kazaların devam edebileceğini söyledi.

Acar, "Dün çok elim bir kaza oldu ve bu kazayı çok ucuz bir şekilde atlattık. Aynı yerde aynı kazanın ikinci kez yaşanışı. Daha önce de yaklaşık üç ay önce aynı şekilde bir kaza yaşadık ve dün de yine bir kaza oldu. Burada herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür kazalar daha da yaşanmaya devam edecek. Burada defalarca uyarılmamıza rağmen herhangi bir tedbir alınmadı" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ YILDIR BU DUVAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bölgede istinat duvarı yapılmasını isteyen Acar, "Köyümüzde çeşitli bölgelere, farklı yerlere yaklaşık 500 metreye yakın istinat duvarı yapıldı. Buraya da 3 metre ve 10 metre genişliğinde bir duvar yapılması gerekiyor. Üç yıldır bu duvarın yapılması için mücadele ediyoruz. Misafirlerimiz bizi ziyarete geldi, maddi hasarla ucuz atlattık. Çok şükür, kendilerinde önemli bir şey yok. Fakat burada önlem alınmadığı takdirde her an her şey olabilecek bir bölge burası ve vatandaş olarak dilekçemizi vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahallelinin korkulu rüyası oldu! 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu - Son Dakika

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