Antalya\'da su dolu alt geçitte mahsur kalan otobüs içerisindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

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Antalya'da su dolu alt geçitte mahsur kalan bir otobüs içerisindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Dizlerine kadar sudan güçlükle çıkan vatandaşlar, o anları "Titanik bile böyle batış görmedi, batıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Muratpaşa ilçesi Çallı Alt Geçit'te ise suların yükselmesiyle birlikte bir otobüs mahsur kaldı. Suyun vatandaşların dizine kadar yükseldiği görüldü. Otobüs içerisinde bulunan çok sayıda vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Cep telefonu tarafından çekilen görüntüler, "Titanik bile böyle batış görmedi, batıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. - ANTALYA