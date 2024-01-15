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17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi - Son Dakika
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17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi

Antalya'da dini nikahlı eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında alındı. Kızını son bir kez cenaze arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anne, yakınları tarafından morgda gösterilmek üzere ikna edildi.

17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
15.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:01
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Antalya'da dini nikahlı eşi tarafından katledilen 3 çocuk annesi kadının annesi cenaze arabasında kızını son kez görmek istedi. Acılı annenin hali yürekleri dağladı.

17 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Korkunç olay, gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz G. (37), dini nikahlı eşi ve 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz G., Gezersoy'u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kızını cenaze arabasında görmek isteyen acılı annenin hali yürekleri dağladı
Yılmaz G. - Burcu Gezersoy

İNTİHARA KALKIŞTI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Kızını cenaze arabasında görmek isteyen acılı annenin hali yürekleri dağladı

"KIZIMA GEL DEDİM ÇOCUKLARI İÇİN KABUL ETMEDİ"

Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak'tan Antalya'ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Gezersoy, "Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi" dedi.

Kızını cenaze arabasında görmek isteyen acılı annenin hali yürekleri dağladı

ACILI ANNE KIZINI SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ

Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne Zale ve baba Ercan Gezersoy olmak üzere çok sayıda yakını tarafından teslim alındı. Kızını cenaze nakil arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anneyi yakınları morga göstereceklerini söyleyerek ikna etti. Cenazenin yarın Uşak'ta toprağa verileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Çocuk, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi - Son Dakika


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