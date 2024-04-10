Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı

Antalya\'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otel servis aracı, otomobille çarpışarak devrildi. Kaza sonucunda 29 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, otel servisi 50 metre sürüklendi ve yan yattı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

10.04.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.'nın kullandığı 07 J 82598 plakalı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan Atalay D. idaresindeki 06 AD 3636 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı - Son Dakika
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