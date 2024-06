3.Sayfa

Antalya'da servisçiler korsana isyan etti

Konvoy yapan servisçiler, şehir dışından gelen ve yetkisiz servis hizmeti sunan korsan araçlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi

ANTALYA - Antalya'da hizmet veren C plaka servis araçları, şehir dışından gelen ve yetkisiz servis hizmeti sunan korsan araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Ulamış Koordinasyon Merkezi önünde toplandı.

Antalya'da C plakalı servis araçları sahipleri, korsan hizmet veren araçlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek düzenledikleri eylem yaptı. Gazi Bulvarı üzerinde toplanan yüzlerce C plaka araç, Kızılarık Caddesi, Yüzüncüyıl, Atatürk Bulvarı istikametinde düzenledikleri konvoyun ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi önünde toplandı. 'Korsana Hayır', 'C Plakana sahip çık' ve 'personel ve okul servisi C plaka ile yapılır' yazılı pankart açan servisçiler adına konuşan Hasan Çetinkaya, 5216, 5393, 2918 sayılı kanunların yerine getirilmesini istedikleri belirtti.

"Ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz"

UKOME ve Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerinin C plakalı servis sahiplerinin sesini duymasını isteyen Çetinkaya, "D2 veya D4 belgesi ile değil, C plakalı araçların öğrenci ve personel taşıma işini yaptığını kanunlar ve yasalar söylüyor. Ama maalesef önümüzde C plakasız araç dediğimiz, D1, D2 ve D3 yetki belgeleri ile personel taşıyan arazlara izin verildiğini yıllardır biliyoruz. Ara sıra denetim oluyor. D2 belgesi bir noktadan başka bir noktaya turist taşıma amaçlıdır. Bizler ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çok sayıda giderimiz var"

Birçok servis aracının şu anda kasko dahi yaptıramadığının altını çizen Çetinkaya, "Birçok arkadaşımız vergilerini, oda aidat ücretlerini ödeyemiyor. Şu an kasko dahi yaptıramıyoruz. Yol Belgesi alacak parayı bulamıyoruz. Lastikleri dahi ikinci el olarak alıyoruz. Biz öğrenci servis işi haricinde personel taşıma işi gibi ikinci bir işi yapamıyoruz. Çok sayıda giderimiz var, ancak öğrenci servis işinden bu masrafları karşılayamıyoruz. Biz ekmek paramızı zor şartlar altında kazanmaya çalışıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bizim isteğimiz kanunda yer alan 'Şehir içi mücavir alan içerisinde C plakalı araçlar ile öğrenci ve servis taşımacılığı yapılır' maddesinin uygulanması ve denetlenmesidir" ifadelerini kullandı.

"Yasa ve kanunlar işletilsin"

D2 ve D4 yetki belgesi ile çalışan araçların kendi çalışma alanlarını gasp ettiğini ileri süren Selim Serbest isimli servisçi ise, "D2 yetki belgesi şehirlerarası düzensiz yolcu taşıma için verilmiş bir evraktır. Yani otel havalimanı gibi tur veya transferler yapar. Otel, fabrika, işyerlerinin personel servisini C plakalı araçlar yapar diye bir kanun maddesi var. Biz bunun işletilmesini istiyoruz. Kendi çabamızla bir gün içerisinde 40'dan fazla bırakın D2 belgesini hiçbir yetki belgesi olmayan araç tespit ettik. D2 yetki belgesi bizim alanımıza giriyor ve bizim işlerimizi gasp ediyor. Bu da halk tabiriyle korsan taşımacılığa giriyor" dedi.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Geçtiğimiz yıl 11 şehri etkileyen deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu illerde faaliyet gösteren araçların diğer illerde yetki belgesi aranmaksızın çalışabilmesine izin verildiğini hatırlatan Serbest, "Makul bir davranıştı. Geldiler biz ekmeğimizi paylaştık. Ancak bu süre doldu. Yeterli denetim olmadığından dolayı devam ettiriyorlar. Biz nasıl Antalya dışına çıkamıyorsak bunlarda çıkamaz. İnsanlar burada bir denetim olmadığını söyleyince şehirde 3 bin plaka varsa 5 bin tane hiçbir yetkisi olmayan araç çalışmaya devam ediyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Biz haftada bir okullarda denetimden geçirilirken, maalesef aynı denetimi korsan taşımacılık yapan araçlarda göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sonuca yakınız"

Servis aracı sahiplerinin konuşmalarını dinleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül ise sorunun geçmiş yıllara dayanan bir sorun olduğunu ve yaptıkları çalışmalar ile sonuca yakın olduklarını belirterek, "Hiç olmadığı kadar sonuca yakınız. Yazın yetmeyen kışın çok fazla olan bir bölge burası. Geçmiş yıllara bakıldığında sektörel olarak yeterli plakalı aracın olmamasının bunun en büyük nedeni olduğunu gördük. Eksiklikler olduğunu sahada da görüyoruz. Servisçimiz para kazanacak ama, turizm kazandığı sürece para kazabilir. Sektörün ihtiyacı olduğu kadar araç olduğu zaman daha rahat hareket edilebilir. Bu konu ile ilgili sayın valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ve tüm kurumların ciddi bir çalışması söz konusu, sürekli bir aradayız. Otelin personelini götüremediği bir duruma gelirsek turizmi de baltalamış oluruz. Sonuca çok yakınız. İlimizin plakalarına sahip çıkmak Antalya Büyükşehir Belediyemizin en büyük görevidir. En kısa zamanda esnafımızın sorunlarının çözüleceğine inanıyorum" dedi.