Bağcılar\'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

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3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı

İstanbul'da özel güvenlik görevlisi adam, kendisinden ayrılmak isteyen 43 yaşındaki sevgilisini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden hızla kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AYRILMAK İSTEYEN KADIN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan 45 yaşındaki Cumali V., sevgilisi Sibel Kavılı'nın evine geldi. Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V, asından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V, yanındaki silahlı Sibel Kavıllı'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Cumali V, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

EVE GİREN POLİS, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İL DIŞINA KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmada saldırgan Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.