İstanbul'da özel güvenlik görevlisi adam, kendisinden ayrılmak isteyen 43 yaşındaki sevgilisini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden hızla kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan 45 yaşındaki Cumali V., sevgilisi Sibel Kavılı'nın evine geldi. Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V, asından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V, yanındaki silahlı Sibel Kavıllı'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Cumali V, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmada saldırgan Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü - Son Dakika
Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın valizinde 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Kavga ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?