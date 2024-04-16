Özel harekatçı, eşini öldürüp, kuzenini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Bir aileyi yok eden cinayet Balıkesir'de meydana geldi. Babasının evine bayram ziyaretine giden özel harekat polis memuru Mehmet Kanat, arasında husumet bulunan kuzeni Mesut Görgül ile bayram dolayısıyla barışarak birlikte içki içmeye başladı. Eşinin de Mesut Görgül ile barışmasını isteyen Kanat, aldığı ret cevabının ardından çıkan tartışmada eşini öldürüp kuzenini yaraladı. Daha sonra ise intihar girişiminde bulundu.
Olay 14 Nisan'da Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale'de özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Kanat, bayram ziyareti için eşi Kübra Kanat ile birlikte Manyas'a geldi. Mehmet Kanat, eşi ve teyzesinin oğlu Mesut Görgül ile birlikte babası Kadir Kanat'ın evine gitti. Kanat burada, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni Görgül ile birlikte alkol almaya başladı.
Mehmet Kanat yine iddiaya göre eşi Kübra Kanat'ın da kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi, buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Kanat, beylik tabancasıyla önce kuzeni Mesut Görgül'e ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden Görgül, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kanat bu kez eşi Kübra Kanat'ı da vurup, çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.
Diğer aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden Kübra Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Kanat'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mehmet Kanat ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Kübra Kanat, bugün Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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