Bebek ölümüne neden olan çetenin liderinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Bebek ölümüne neden olan çetenin liderinin ifadesi ortaya çıktı

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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. ''Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım'' diyen Sarı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek her şeyin prosedüre uygun olduğunu öne sürdü.

18.10.2024 14:47
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Sarı ifadesinde, "Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"5 YIL CEZAEVİNDE YATTIM"

Mahkemenin iddianameyi inceleme süreci devam ederken örgüt liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi örgüt lideri doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum" dedi.

"HER ŞEY PROSEDÜRE UYGUNDUR"

Fırat Sarı kendisi hakkında suçlamalar hakkında ise, "Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması', dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir. İddia edildiği gibi bakımsızlıktan 'eks olan' bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur" ifadelerini kullandı.

"GÖNDERDİĞİM PARALAR MOTİVASYON AMAÇLI"

Fırat Sarı hesap hareketleri incelendiğinde gelen paralar hakkında ise, "Şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır" dedi.

"BEN KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM"

Sarı ifadesinde, "Benim hastanelerde çalışan doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık çalışanına talimat vermem söz konusu değildir. Ben hiç kimseye entübe olmayan bir bebeği entübe gibi gösterilmesini, 1. düzeyde olan bir bebeğin 2. veya 3. düzeyde gösterilmesini, uygulanmayan tedavileri uygulandı gibi gösterilmesi gerektiğini, hastane muhasebeleri dahil kimseye söylemedim. Yine konuşma içeriklerinde çok sık geçen curosoft veya başka bir ilacın saklanması, hastaneden dışarı çıkarılması, dışarı satılması veya hastaya uygulandı gibi gösterilip uygulanmaması gibi bir talimat vermedim" şeklinde konuştu.

Bebek ölümüne neden olan çetenin liderinin ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bebek ölümüne neden olan çetenin liderinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Turk:
    herşeyi açıklaması için süre verin daha sonra asın bunu ibreti alem olsun direk İstanbul'un merkezinde asılsın. 357 3 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    Taksim meydan da sallandırın bunu 268 2 Yanıtla
  • sadecedoğrular:
    motivasyon parası diyor direkt idamlık bu 254 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Dağda ki terörist tıp alanına sıçramış 252 3 Yanıtla
  • Ali Akbalık:
    Fırat Yılmaz Çakıroğlu üniversitede bunlarla mücadele ederken şehit oldu. 209 8 Yanıtla
  • serkan keskin:
    pkk uyeliginden kesinlesmis hukum giyen birisinin cikinca devam edip devlet tarafindanBingole zorunku goreve gonderilmesi.. 152 3 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Terör örgütü üyesi olan nasıl doktorluk yapabilir anlamak mümkün değil 7 0
  • Ahmed Mehmed:
    Bir terör örgütü üyesi bu ülkede nasıl doktorluk yapabiliyor anlamış değilim. 152 2 Yanıtla
  • Hakan Erdogan:
    PKk lı Doktor. Vayy be.,18 ay Jandarma komando olarak yaptım askerliğimi. Bana verin 84 4 Yanıtla
  • Adalet Almaz:
    iğneleri masum hayvanlarda denemeye doymadılar sıra insanlara geldi hey yavrum hey ne hale geldi güzelim ülkemiz 62 2 Yanıtla
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