Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası! Hocası konuştu - Son Dakika
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Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası! Hocası konuştu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Meditasyonla ilgilendiği bilinen Gürel'in ormanda kaybolduğu süre boyunca neler yaşadığı belirsizliğini korurken, Ece Güler'in hocası Hale Özen, genç kadının "Witchcraft" yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığını iddia etti.

08.03.2025 07:28
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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

HİPOTERMİDEN VEFAT ETTİ

Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı. Raporda, Gürel'in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde, ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinin Koca Sinan Mezarlığına defnedildi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"HAYAT DOLU BİRİYDİ"

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" dedi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"ÖLÜMÜNÜN ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK"

Akrabası Metin Çeştepe ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

"BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"

Akrabası Yusuf Çeştepe ise, " Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım" ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel'in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"CADILIK ZANAATİ EĞİTİMİ ALIYORDU"

Öte yandan Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyor. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.

1500 DOLARLIK ÇAY

Görül'in inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska adı verilen, halüsülasyon çayı kullanmadığını çünkü buna parasının yetmediğini de söyledi."Ölüme en yakın deneyim" sunduğu ileri sürülen çayın fiyatı 1500 dolar. Hale Önel, Ece Gürel'in ormana ritüel için gitmediğini belirtirken, "Diyelim kendince bereket ritüeli yaptı. Annelerimiz de yapar. Biz bereket için ne yaparız… Biz bereket için yenibahar ile tuz kavururuz ocakta" dedi.

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası! Hocası konuştu

Belgrad, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Etirol Orhan:
    bırde bu cıktı cadılık egıtımı nedır loooo bu ınsanların egıtıme degıl aıle terbıyesıne ıhtıyacı var dıye dusunuyorum nasıl bır aılenın evladıkı cehalet ıcınde cadılık egıtımıne ınanarak gıde bılıyor pesss dogrusu 109 8 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Diye bir ayet var. Allah'ı bilmeyen saçma sapan şeylere yönelir. 92 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bişey de diyemiyorum ölmüş gitmiş 59 4 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    papaz mapazla ne şekilsiniz aslanım siz 43 6 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Soylenecek cok sey varda neyse.. 30 2 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Rahat bırakın artık. 22 4 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Hayırdır son dakika Siz işinize gelmese de doğru bir yorum yayınlamayacak mısınız. Rahmetli olmuş bir insanın arkasından şu yazılanlara bak. Ne yazmışım gönderdiğim önceki yorumda rahmetli Birisinin arkasından konuşulmaz ağrınıza mı gitti ya da yalan mı. 5 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    israil mosat işine benzıyor büro ıle alakası olmaz dımı 3 2 Yanıtla
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