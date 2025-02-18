"Depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

"Depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti

Geniş Video İzle

Bilecik'te "Hatay'dan geldim, depremzedeyim" diyerek vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden 35 bin TL çıkan kadına idari para cezası uygulandı.

18.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik kent merkezinde dün gece bir kıraathanede, " Hatay'dan geldim, depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan bir şahsın ihbarı üzerine, Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ile Murat Sabit Çelik, Aydın Kurtuldu, Macit Öz ve Koray Uçak kentteki tüm kıraathaneleri gezdi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA ŞOKE ETTİ

Bir kıraathanede aynı söylemlerle dilencilik yapan Hatice Y. isimli kadın dilenirken yakalandı. Şahıs Zabıta Müdürlüğüne götürülürken üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şahsın üzerinden 35 bin TL çıktı.

"VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında da bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin TL'ye yakın para ile yakaladı. Bizler bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"DİLENCİLİK MESLEK HALİNE GELMESİN"

Açıklamasında "Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz" ifadelerini kullanan Öndersev "Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz hep devam edecek" dedi.

BURSA'DAN GELİP BİLECİK'TE DİLENMİŞ

Zabıta Müdürü Öndersev, dilencilerin para toplama konusunda çeşitli yalan ifadelerle vatandaşları ikna ettiği ve mağdur olmalarına sebep olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan üzerinden 35 bin TL çıkan Hatice Y.'ye kabahatler kanununa göre idari para cezası uygulanırken şahsın Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenildi.

"Depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, bilecik, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Depremzedeyim' diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    zengın dılencı 20 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.