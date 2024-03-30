Bodrum\'da ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusuna tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

3.Sayfa

Muğla'da iki komşu arasında ev satışı nedeniyle çıkan kavgada, 81 yaşındaki Bayram Şimşek tüfekle vuruldu. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, katil zanlısı gözaltına alındı.

EV SATIŞI HUSUMETİNDE SİLAHINI ÇEKTİ

Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. 81 yaşındaki Bayram Şimşek ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu 49 yaşındaki komşusu A.B. arasında sokak ortasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu.

TÜFEKLE 4 EL ATEŞ AÇTI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Katil zanlısı A.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.