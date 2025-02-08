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Bursa'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu

Bursa\'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu

Bursa'da 12 ilde eş zamanlı operasyonda 32 adrese baskın düzenlendi, 7 kişi tutuklandı.

08.02.2025 13:44
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Bursa emniyeti tarafından "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna dair yürütülen soruşturmada 12 ilde 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 7 şüpheli tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna dair yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli şahısların dolandırıcılık suçunu işledikleri, ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda 4 Şubat tarihinde Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerindeki 32 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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