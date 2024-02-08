7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü

Bursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren şahıs, eve döndüğünde ailesiyle tartıştı ve cinnet getirerek 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tüfekle annesini ve babasını öldürdü. Saldırıdan yaralı halde kurtularak kaçmaya çalışan kardeşini de boğazını bıçakla keserek katletti. 7 yaşındaki çocuk polis tarafından güvence altına alınırken, saldırgan silahıyla birlikte yakalandı.

08.02.2024 06:59  Güncelleme: 09:54
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Bursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet getiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinnet getiren adam, 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne, baba ve kardeşini tüfekle öldürdü

EVDE BABASIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.

Cinnet getiren adam, 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne, baba ve kardeşini tüfekle öldürdü

ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

Cinnet getiren adam, 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne, baba ve kardeşini tüfekle öldürdü

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

Cinnet getiren adam, 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne, baba ve kardeşini tüfekle öldürdü

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü
7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • salihb: Eskiden insanlar o kadar zengindi ki bir yediğini bir daha yemeyip bir giydiğini bir daha giymiyordu. Arkadaşlar bunun fakirlikle yoksullukla alakası yok. Bu insanlarda ki İslam terbiyesinin olmadığının,Kanunların yetersiz kaldığının,Allah'a kul olmak için çabalamamanın göstergesidir. 285 98 Yanıtla
  • Alpaslan Akyüz: Yokluk geçim sıkıntısı stres öfkeye yol açıyor olan masum insanlara oluyor rabbim mekanlarını cennet eylesin ülke olarak psikolojimiz bozuldu 141 199 Yanıtla
  • İlker Güner: Yok Alpaslan olmaz öyle şey, güllük gülistanlık her şey. Bir yanlışın olmalı, 25 senedir halaylarla dönüyoruz evlerimize mutluluktan. Stres falan, ay sonunu getirememe, borç ödemede zorluk, yüksek kiraya karşı ne yapacağım falanda demiyoruz. Ekonominin piiri yönetiyor bizi, Harvard, Oxford falan yanında halt etmiş. 100 158 Yanıtla
  • Alpaslan Akyüz: Geçim sıkıntısı yokluk stres insanların psikolojisini bozuyor ortaya günahsız aileleri öldürmeleri kalıyor yazık yine bir aile telef oldu 85 118 Yanıtla
  • Talip Konyali: dertsiz kul yoktur..ama imansız cani azda olsa vardır..önce iman ve ahlak...gerisi tevekkül etmek..Allah herşeyin hayırlısını bilir ve verir ..bunu anlamak için sabır..ve şükür gerekir..selametle... 75 13 Yanıtla
  • XYZ: Allah akıl fikir vermis. O beyin neden var? Ooohh ben sinirlendim, cinnet gecirdim, susun... Kardesim dunyada milyarlarca insan var ama iclerinde sinirine hakim olmayi bilemeyen boyle gerizekali kac tane? Ofke kontrolü cok onemli, bir kısmısı da çenesini tutmayı bilecek yoksa biri hapse, biri mezara gider işte... 78 10 Yanıtla
  • Mmt Erd: Kesinlikle doğru. Bende bu evrelerden geçtim ama elhamdülillah iman beni sebat ettirdi. Yoksa neler olurdu. İyi ki Müslümanım elhamdülillah. 33 7
  • XYZ: Telef derken? 13 4
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Bursa, Olaylar, Adli Tıp, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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