Görüntü Türkiye\'den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk

14.09.2025 22:37  Güncelleme: 09:38
Bursa'da bir markette 10 yaşlarındaki çocuk, çakmakla tutuşturduğu etiketi peçetelerin üzerine bırakarak yangına sebep oldu. Reyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 10 yaşlarındaki bir çocuk, markette raftan kopardığı etiketi çakmakla yakıp peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alevlere teslim olan reyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. Markete gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

